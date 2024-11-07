Homem é assassinado a tiros no quintal de casa na Serra

Alexandre Bergamim Rodrigues foi assassinado no quintal de uma casa em Nova Carapina II, na Serra Crédito: Reprodução

Um homem de 26 anos, identificado como Alexandre Bergamim Rodrigues, foi morto a tiros na tarde de quarta-feira (7), no bairro Nova Carapina II, na Serra. Testemunhas relataram que dois homens chegaram ao local em um carro prata e, sem sair do veículo, dispararam contra a vítima.

Alexandre foi atingido por quatro tiros: dois no braço, um no antebraço e um no peito. Após os disparos, ele caiu no que parece ser o quintal de uma casa e morreu no local.

O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso, enquanto o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória.