Foragido de Pernambuco é preso a caminho de cemitério no Norte do ES

Os militares receberam a informação de que o criminoso estaria vindo em direção a São Mateus em um Volkswagen Gol, acompanhado de um Jeep Compass e de um Toyota Corolla, que faziam escolta dele. O carro em que Ewerton estava foi abordado e foi verificada a presença de outro indivíduo.

No momento da abordagem o foragido apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e deu um nome falso aos militares. A PM fez contato com o Serviço de Inteligência de Pernambuco, que informou que se tratava de Ewerton. Após ser questionado novamente e os militares falarem o seu verdadeiro nome, ele confirmou e admitiu que o documento não era verdadeiro.

Para a PM, o homem que estava com Ewerton no carro relatou que o conhece pelo apelido de “Cabeça”. Segundo a corporação, os dois saíram de Teixeira de Freitas, na Bahia, e seguiam para um cemitério para visitar o túmulo de um tio desse indivíduo que estava no carro com o foragido, pois ele não conseguiu ir ao local no Dia de Finados. Depois, os dois iriam para a casa de primos do homem, em Guriri, e voltariam para a cidade de origem em seguida.

Ewerton foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus, com materiais apreendidos, entre eles, celulares, após pedido das autoridades policiais de Pernambuco. Os policiais também levaram o homem que estava com ele para prestar esclarecimentos ao delegado.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a reportagem de A Gazeta verificou que há dois mandados de prisão em aberto contra Ewerton, ambos com datas de 11 e 12 de junho deste ano.

Um deles, expedido pela 1ª Vara Criminal de Serra Talhada, município pernambucano, por homicídio qualificado - por motivo torpe, com emprego de crueldade, a partir de emboscada. Outro é da 4ª Vara Regional de Execução Penal de Petrolina, no mesmo Estado, por faltas disciplinares na Lei de Execução Penal.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o suspeito foi autuado em flagrante "por fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados e, por falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. Também foi dado cumprimento aos mandados que possuía em seu desfavor, sendo um deles por homicídio qualificado. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, à disposição da Justiça de Pernambuco. A necessidade de recambiamento de presos é uma decisão judicial", finalizou.