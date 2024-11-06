Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

Alerta excepcional de chuva intensa em cidades do ES

Defesa Civil Estadual divulgou boletim com previsões de precipitações expressivas em território capixaba, sobretudo nas regiões Norte e Noroeste

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 16:59

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 nov 2024 às 16:59
A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um aviso meteorológico de nível excepcional para tempo severo no período entre a tarde de sábado (9) e a madrugada de domingo (10), no qual as regiões Norte e Noroeste podem ser atingidas por um expressivo volume de chuva. Segundo o boletim, no período há a possibilidade de precipitações em média superiores a 70 milímetros podendo chegar a incríveis 130 em pontos isolados — os números são significativos. [Veja aqui como se mede chuva]
A previsão é de que o sábado comece com altas temperaturas em todo o Estado e que a nebulosidade aumente no decorrer do dia, e há risco de chuva forte em todo o território capixaba, com possibilidade de trovoadas e ventos fortes — porém com maior intensidade nas regiões Norte e Noroeste.
Alerta excepcional para chuvas volumosas em regiões do ES
Alerta excepcional para chuvas volumosas em regiões do ES Crédito: Defesa Civil Estadual
No mapa acima é possível ver em laranja as regiões sob alerta excepcional de chuva — que apesar de contemplar o Norte e Noroeste, também abrange cidades de outras regiões como Serra, Santa Leopoldina, Santa Teresa e Fundão, por exemplo. Veja lista completa das cidades sob o alerta mais severo:
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Barra de São Francisco
  6. Boa Esperança
  7. Colatina
  8. Conceição da Barra
  9. Ecoporanga
  10. Fundão
  11. Governador Lindenberg
  12. Ibiraçu
  13. Jaguaré
  14. João Neiva
  15. Linhares
  16. Mantenópolis
  17. Marilândia
  18. Montanha
  19. Mucurici
  20. Nova Venécia
  21. Pancas
  22. Pedro Canário
  23. Pinheiros
  24. Ponto Belo
  25. Rio Bananal
  26. Santa Leopoldina
  27. Santa Teresa
  28. São Domingos do Norte
  29. São Gabriel da Palha
  30. São Mateus
  31. São Roque do Canaã
  32. Serra
  33. Sooretama
  34. Vila Pavão
  35. Vila Valério
Alerta excepcional de chuva intensa em cidades do ES
Nas demais regiões, o acumulado de chuva deve variar entre 50 e 70 milímetros no período. 

+ Reportagens

Um ano de chuva em 8 horas: a devastação na Espanha

Parte de casa desaba durante forte chuva em Vitória

Vitória ultrapassa média histórica de chuva

O que causou inundações inéditas no deserto do Saara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Sesp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados