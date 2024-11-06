A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um aviso meteorológico de nível excepcional para tempo severo no período entre a tarde de sábado (9) e a madrugada de domingo (10), no qual as regiões Norte e Noroeste podem ser atingidas por um expressivo volume de chuva. Segundo o boletim, no período há a possibilidade de precipitações em média superiores a 70 milímetros podendo chegar a incríveis 130 em pontos isolados — os números são significativos. [Veja aqui como se mede chuva]
A previsão é de que o sábado comece com altas temperaturas em todo o Estado e que a nebulosidade aumente no decorrer do dia, e há risco de chuva forte em todo o território capixaba, com possibilidade de trovoadas e ventos fortes — porém com maior intensidade nas regiões Norte e Noroeste.
No mapa acima é possível ver em laranja as regiões sob alerta excepcional de chuva — que apesar de contemplar o Norte e Noroeste, também abrange cidades de outras regiões como Serra, Santa Leopoldina, Santa Teresa e Fundão, por exemplo. Veja lista completa das cidades sob o alerta mais severo:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Alerta excepcional de chuva intensa em cidades do ES
Nas demais regiões, o acumulado de chuva deve variar entre 50 e 70 milímetros no período.