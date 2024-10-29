Vitória ultrapassa média histórica de chuva em outubro e está sob alerta

Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O volume acumulado de chuva em Vitória já ultrapassou a média histórica de chuva em outubro, e registrou 139,9 mm – acumulado maior que o esperado para todo o mês (123,9 mm). As informações são da empresa Climatempo, que alertou para o risco de alagamentos e transtornos na Capital diante da previsão de continuidade do temporal intenso nesta terça-feira (29).

Segundo a Climatempo, nesta terça-feira, todo o Espírito Santo está em alerta para temporais. A empresa destacou que a situação é mais crítica em Vitória e arredores, onde a área aparece em roxo, indicando a previsão de tempestades severas, com temporais associados a chuvas volumosas.

O motivo dos temporais seria o deslocamento de uma frente fria pelo litoral do Sudeste que intensifica a instabilidade do tempo no Estado. As previsões da empresa também apontam que as chuvas devem seguir elevadas ao longo da semana com potencial de novos acumulados significativos.

Atenção para Litoral Norte do ES

Além de Vitória, a previsão aponta que as chuvas seguirão elevadas ao longo da semana, com potencial de novos acumulados significativos. O Litoral Norte do Estado é uma área de destaque, com projeção de que os acumulados de chuva ultrapassem 150 mm nos próximos dias, elevando o risco de enchentes e deslizamentos de terra.

Alerta para todo o território do ES

Mapa mostra áreas no ES com alertas diferentes Crédito: Inmet / Montagem A Gazeta

Riscos | Alerta laranja Segundo o Inmet, a previsão nas cidades abrangidas pelo alerta laranja, de perigo para acumulado de chuva, é de precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas áreas vulneráveis. Este alerta é válido das 19h desta segunda-feira (28) às 18h de terça-feira (29). Veja a lista de municípios:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Riscos | Alerta amarelo Nas demais cidades, sob alerta amarelo de perigo potencial, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis. Veja a relação de municípios sob este alerta:

Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Colatina Conceição da Barra Ecoporanga Governador Lindenberg Ibiraçu Itaguaçu Jaguaré João Neiva Linhares Mantenópolis Marilândia Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Sooretama Vila Pavão Vila Valério