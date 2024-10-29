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Temporal deve continuar

Vitória ultrapassa média histórica de chuva em outubro e está sob alerta

Informações são da Climatempo, que alertou ainda para o risco de alagamentos e transtornos na Capital diante da previsão de continuidade do temporal nesta terça-feira (29)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

29 out 2024 às 10:00

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 10:00

Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória
Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O volume acumulado de chuva em Vitória já ultrapassou a média histórica de chuva em outubro, e registrou 139,9 mm – acumulado maior que o esperado para todo o mês (123,9 mm). As informações são da empresa Climatempo, que alertou para o risco de alagamentos e transtornos na Capital diante da previsão de continuidade do temporal intenso nesta terça-feira (29).
Segundo a Climatempo, nesta terça-feira, todo o Espírito Santo está em alerta para temporais. A empresa destacou que a situação é mais crítica em Vitória e arredores, onde a área aparece em roxo, indicando a previsão de tempestades severas, com temporais associados a chuvas volumosas.
O motivo dos temporais seria o deslocamento de uma frente fria pelo litoral do Sudeste que intensifica a instabilidade do tempo no Estado. As previsões da empresa também apontam que as chuvas devem seguir elevadas ao longo da semana com potencial de novos acumulados significativos.

Atenção para Litoral Norte do ES

Além de Vitória, a previsão aponta que as chuvas seguirão elevadas ao longo da semana, com potencial de novos acumulados significativos. O Litoral Norte do Estado é uma área de destaque, com projeção de que os acumulados de chuva ultrapassem 150 mm nos próximos dias, elevando o risco de enchentes e deslizamentos de terra.

Alerta para todo o território do ES

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, na segunda-feira (28), dois alertas de chuva, sendo um deles na cor laranja – grau de perigo – para acumulado em 46 cidades das regiões SulSerrana e Metropolitana, no Espírito Santo, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O outro, amarelo – de perigo potencial, abrange 32 municípios.
Mapa mostra áreas no ES com alertas diferentes
Mapa mostra áreas no ES com alertas diferentes Crédito: Inmet / Montagem A Gazeta

Riscos | Alerta laranja

Segundo o Inmet, a previsão nas cidades abrangidas pelo alerta laranja, de perigo para acumulado de chuva, é de precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas áreas vulneráveis. Este alerta é válido das 19h desta segunda-feira (28) às 18h de terça-feira (29). Veja a lista de municípios:

  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves 
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Aracruz 
  7. Atílio Vivácqua 
  8. Bom Jesus do Norte 
  9. Brejetuba 
  10. Cachoeiro de Itapemirim 
  11. Cariacica 
  12. Castelo 
  13. Conceição do Castelo 
  14. Divino de São Lourenço 
  15. Domingos Martins 
  16. Dores do Rio Preto 
  17. Fundão 
  18. Guaçuí 
  19. Guarapari 
  20. Ibatiba 
  21. Ibitirama 
  22. Iconha 
  23. Irupi 
  24. Itapemirim 
  25. Itarana 
  26. Iúna 
  27. Jerônimo Monteiro 
  28. Laranja da Terra 
  29. Marataízes 
  30. Marechal Floriano 
  31. Mimoso do Sul 
  32. Muniz Freire 
  33. Muqui 
  34. Piúma 
  35. Presidente Kennedy 
  36. Rio Novo do Sul 
  37. Santa Leopoldina 
  38. Santa Maria de Jetibá 
  39. Santa Teresa 
  40. São José do Calçado 
  41. Serra 
  42. Vargem Alta 
  43. Venda Nova do Imigrante 
  44. Viana 
  45. Vila Velha 
  46. Vitória

Riscos | Alerta amarelo

Nas demais cidades, sob alerta amarelo de perigo potencial, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis. Veja a relação de municípios sob este alerta:

  1. Água Doce do Norte 
  2. Águia Branca 
  3. Alto Rio Novo 
  4. Baixo Guandu 
  5. Barra de São Francisco 
  6. Boa Esperança 
  7. Colatina 
  8. Conceição da Barra 
  9. Ecoporanga 
  10. Governador Lindenberg 
  11. Ibiraçu 
  12. Itaguaçu 
  13. Jaguaré 
  14. João Neiva 
  15. Linhares 
  16. Mantenópolis 
  17. Marilândia 
  18. Montanha 
  19. Mucurici 
  20. Nova Venécia
  21. Pancas 
  22. Pedro Canário 
  23. Pinheiros 
  24. Ponto Belo 
  25. Rio Bananal 
  26. São Domingos do Norte 
  27. São Gabriel da Palha 
  28. São Mateus 
  29. São Roque do Canaã 
  30. Sooretama 
  31. Vila Pavão 
  32. Vila Valério
Cuidados:
  • Evite enfrentar o mau tempo.
  • Observe alteração nas encostas.
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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