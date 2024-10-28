Cidades do ES recebem alerta de chuva com risco de alagamentos

Segundo o Inmet, a previsão nas cidades abrangidas pelo alerta laranja, de perigo para acumulado de chuva, é de precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas áreas vulneráveis. Este alerta é válido das 19h desta segunda-feira (28) às 18h de terça-feira (29). Veja a lista de municípios:

Nas demais cidades, sob alerta amarelo de perigo potencial, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis. Veja a relação de municípios sob este alerta:

Em outra frente de avisos meteorológicos divulgados nesta segunda-feira (28), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) classifica como "moderada" a possibilidade de eventos hidrológicos no Estado do Espírito Santo, devido à previsão de pancadas de chuva que podem ser localmente fortes, favorecendo a ocorrência de enxurradas urbanas, alagamentos pontuais em áreas baixas e inundações em pequenas bacias, especialmente em regiões densamente ocupadas e com alta impermeabilização do solo.

O Cemaden também classifica como "moderada" a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa no centro-sul do Espírito Santo, onde, segundo o órgão, a presença de áreas de alta suscetibilidade, os acumulados moderados nas últimas 48 horas e a previsão de chuva moderada ao longo do dia, com possibilidade de pancadas fortes, configuram um cenário propício para deslizamentos pontuais de terra em encostas.