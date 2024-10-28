Motorista passa mal ao volante, sofre acidente e morre em Cachoeiro

De acordo a polícia, o condutor, de 57 anos, estava desacordado e foi socorrido pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Uma testemunha disse aos militares que o carro seguia pela avenida quando o motorista teria sofrido um mal súbito, desviando o veículo para a via contrária, ultrapassando o canteiro central e colidindo contra o muro da rodoviária.

A filha do homem estava no banco do passageiro, foi atendida pelos socorristas e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Após o atendimento inicial no local, o motorista também foi conduzido ao mesmo hospital, mas segundo a unidade acabou não resistindo. Apesar da confirmação, a Polícia Civil afirmou que não houve recolhimento de corpo na unidade.