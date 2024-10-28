Estudante do Ifes de Cachoeiro serra copo Stanley e viraliza com experimento

Um experimento feito pelo Instituto Federal do Espíito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim , para desvendar o ‘mistério’ que faz com que o copo Stanley mantenha por horas a temperatura da bebida, viralizou desde que foi postado na última sexta-feira (25) nas redes sociais. Nele, uma estudante do curso técnico em Mecânica serra o objeto ao meio e explica o que está por trás do famoso copo.

O experimento é explicado pela aluna do curso técnico em Mecânica do Ifes, Gabriele Pareas. E, para a surpresa de muitos internautas, não há nada entre as paredes, a não ser, é claro, o vácuo.

“Basicamente, existem três formas de transferir calor, que é por meio da condução, convecção e radiação. Mas a condução e a convecção precisam de um meio material para acontecer. Então, uma camada de vácuo em volta do copo vai diminuir bastante a troca de calor e preservar a temperatura do que está dentro do copo por mais tempo”, explica Gabriele Pareas no vídeo.

O professor do curso e coordenador do projeto Ifes Ciência, Hilton Caliman, conta que ficou surpreso e feliz com a repercussão do experimento. nesta segunda-feira (28), o vídeo já tinha mais de 8 milhões de visualizações no Instagram.

“Esse experimento foi uma das primeiras ideias para vídeo do projeto, que surgiu após sermos contemplados por um edital da Fapes. A ideia é essa, trazer coisas do dia a dia e mostrar que há ciência em tudo”, disse o coordenador.