Mulher é "engolida" por buraco no meio da rua em São Mateus

Uma aposentada, de 79 anos, foi jogar o lixo fora e acabou "engolida" por um buraco que se abriu na Avenida Cricaré, no bairro Boa Vista, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (27). Penha Castelar mora em frente ao local e contou que ficou cerca de 30 minutos dentro da cratera e precisou de ajuda para sair. Ela sofreu ferimentos nas pernas e na costela.
Penha relatou que um rapaz tentou retirá-la. Depois chegou outra pessoa e aí foi possível fazer o resgate. "Fiquei meia hora presa, vendo o buraco lá embaixo. Aí o rapaz parou, me ajudou, foi tentar ajudar, mas não conseguia me pegar. Veio outra pessoa e ajudou no meu resgate. Eu fui jogar o lixo fora, sabe? E aconteceu tudo isso”, contou.
A senhora disse que depois do ocorrido não pode fazer mais nada em casa e está sentindo muitas dores na perna. “Estou com muita dor na perna, foi uma luxação muito feia, né? E na outra também machucou, e a costela, porque ela está doendo e a coxa aqui em cima também está doendo no osso", falou.
A Prefeitura de São Mateus foi procurada e informou que tomou conhecimento do ocorrido por volta das 11h da manhã de hoje. “Em virtude do Dia do Servidor Público Municipal, hoje é ponto facultativo, e alguns setores da administração pública não estão em funcionamento”, afirmou.
Segundo a administração, assim que soube do fato, acionou a equipe da Secretaria Municipal de Defesa Social para sinalizar e interditar a via. “Paralelamente, a Secretaria Municipal de Obras também foi mobilizada para realizar os reparos necessários ainda hoje”, informou.
Sobre a possível causa da abertura do buraco, o município acredita que pode ter sido provocada pelas intensas chuvas que ocorreram na cidade e informou que irá monitorar a situação de perto.
“As condições climáticas adversas têm sido um desafio, e a administração está empenhada em mitigar os impactos e resolver os problemas de infraestrutura o mais rapidamente possível. A Prefeitura de São Mateus reitera seu compromisso com a segurança e bem-estar da população e continuará monitorando a situação de perto”, finalizou.
*Com informações da TV Gazeta Norte