Mulher é "engolida" por buraco no meio da rua em São Mateus

Uma aposentada, de 79 anos, foi jogar o lixo fora e acabou "engolida" por um buraco que se abriu na Avenida Cricaré, no bairro Boa Vista, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na noite deste domingo (27). Penha Castelar mora em frente ao local e contou que ficou cerca de 30 minutos dentro da cratera e precisou de ajuda para sair. Ela sofreu ferimentos nas pernas e na costela.

Penha relatou que um rapaz tentou retirá-la. Depois chegou outra pessoa e aí foi possível fazer o resgate. "Fiquei meia hora presa, vendo o buraco lá embaixo. Aí o rapaz parou, me ajudou, foi tentar ajudar, mas não conseguia me pegar. Veio outra pessoa e ajudou no meu resgate. Eu fui jogar o lixo fora, sabe? E aconteceu tudo isso”, contou.

A senhora disse que depois do ocorrido não pode fazer mais nada em casa e está sentindo muitas dores na perna. “Estou com muita dor na perna, foi uma luxação muito feia, né? E na outra também machucou, e a costela, porque ela está doendo e a coxa aqui em cima também está doendo no osso", falou.

A Prefeitura de São Mateus foi procurada e informou que tomou conhecimento do ocorrido por volta das 11h da manhã de hoje. “Em virtude do Dia do Servidor Público Municipal, hoje é ponto facultativo, e alguns setores da administração pública não estão em funcionamento”, afirmou.

Segundo a administração, assim que soube do fato, acionou a equipe da Secretaria Municipal de Defesa Social para sinalizar e interditar a via. “Paralelamente, a Secretaria Municipal de Obras também foi mobilizada para realizar os reparos necessários ainda hoje”, informou.

Sobre a possível causa da abertura do buraco, o município acredita que pode ter sido provocada pelas intensas chuvas que ocorreram na cidade e informou que irá monitorar a situação de perto.

“As condições climáticas adversas têm sido um desafio, e a administração está empenhada em mitigar os impactos e resolver os problemas de infraestrutura o mais rapidamente possível. A Prefeitura de São Mateus reitera seu compromisso com a segurança e bem-estar da população e continuará monitorando a situação de perto”, finalizou.