Acidente entre dois carros deixa cinco pessoas feridas em Colatina

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, não foi possível obter mais informações sobre a dinâmica da batida devido aos ferimentos dos motoristas. Uma mulher que estava no banco do passageiro do Ford Fiesta disse que voltava para casa, na Serra, após ir a um casamento, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Estado, e que o marido, quem dirigia o automóvel, passou mal. Ele depois perdeu o controle e bateu no Pálio, que vinha na outra direção.