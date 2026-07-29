Homem é preso por agredir a esposa e causar tumulto na porta de escola em Vila Velha

Um homem de 53 anos foi preso após agredir a esposa, de 44 anos, e causar tumulto em frente a uma escola municipal no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, no fim da tarde de terça-feira (28).





A Guarda Municipal foi acionada pelo diretor da unidade de ensino. No local, a vítima, que trabalha como porteira da escola, relatou aos agentes que havia sido agredida pelo companheiro. Segundo ela, o homem fez seu nariz sangrar, deixou seu corpo dolorido e ela não conseguia comer porque estava tremendo e temia pela própria vida.





A mulher contou ainda que o suspeito andava com três facas, quebrou móveis da residência e dizia que "iria acabar com a vida dela".