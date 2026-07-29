Homem é preso por agredir a esposa e causar tumulto na porta de escola em Vila Velha

Um homem de 53 anos foi preso após agredir a esposa, de 44 anos, e causar tumulto em frente a uma escola municipal no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, no fim da tarde de terça-feira (28).
A Guarda Municipal foi acionada pelo diretor da unidade de ensino. No local, a vítima, que trabalha como porteira da escola, relatou aos agentes que havia sido agredida pelo companheiro. Segundo ela, o homem fez seu nariz sangrar, deixou seu corpo dolorido e ela não conseguia comer porque estava tremendo e temia pela própria vida.
A mulher contou ainda que o suspeito andava com três facas, quebrou móveis da residência e dizia que "iria acabar com a vida dela".
Ainda de acordo com o relato da vítima, o marido tentou retirá-la da escola, mas o diretor da unidade fechou o portão e impediu sua entrada. Em seguida, o suspeito passou a causar tumulto em frente ao local, proferindo palavrões e dando um chute no portão.
A Guarda Municipal informou que, enquanto a mulher conversava com os agentes, o marido fazia ligações e enviava mensagens de voz para ela por meio de um aplicativo.
Pouco depois, quando a equipe seguia para a Delegacia Regional de Vila Velha para registrar a ocorrência, avistou o veículo utilizado pelo suspeito estacionado nas proximidades da escola. Os agentes realizaram a abordagem e informaram que ele seria conduzido à autoridade policial.
O suspeito foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a corporação, ele estava bastante agressivo, xingou e desacatou os agentes, além de resistir à prisão.
O homem foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha, além do crime de desacato.