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Bairro Santa Mônica

Homem é preso por agredir a esposa e causar tumulto na porta de escola em Vila Velha

Suspeito tentou retirar a vítima, que trabalha como porteira, da unidade de ensino, ameaçou a mulher e resistiu à prisão

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 09:08

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

29 jul 2026 às 09:08

Um homem de 53 anos foi preso após agredir a esposa, de 44 anos, e causar tumulto em frente a uma escola municipal no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, no fim da tarde de terça-feira (28).


A Guarda Municipal foi acionada pelo diretor da unidade de ensino. No local, a vítima, que trabalha como porteira da escola, relatou aos agentes que havia sido agredida pelo companheiro. Segundo ela, o homem fez seu nariz sangrar, deixou seu corpo dolorido e ela não conseguia comer porque estava tremendo e temia pela própria vida.


A mulher contou ainda que o suspeito andava com três facas, quebrou móveis da residência e dizia que "iria acabar com a vida dela".

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Ainda de acordo com o relato da vítima, o marido tentou retirá-la da escola, mas o diretor da unidade fechou o portão e impediu sua entrada. Em seguida, o suspeito passou a causar tumulto em frente ao local, proferindo palavrões e dando um chute no portão.


A Guarda Municipal informou que, enquanto a mulher conversava com os agentes, o marido fazia ligações e enviava mensagens de voz para ela por meio de um aplicativo.


Pouco depois, quando a equipe seguia para a Delegacia Regional de Vila Velha para registrar a ocorrência, avistou o veículo utilizado pelo suspeito estacionado nas proximidades da escola. Os agentes realizaram a abordagem e informaram que ele seria conduzido à autoridade policial.


O suspeito foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a corporação, ele estava bastante agressivo, xingou e desacatou os agentes, além de resistir à prisão.


O homem foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha, além do crime de desacato.

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