Jared Leto é acusado de crimes sexuais por quatro mulheres; casos teriam ocorrido quando elas eram adolescentes

Jared Leto posa com o Oscar que venceu em 2014 Crédito: Getty Images

Aviso: contém detalhes explícitos de supostos crimes sexuais e má conduta, bem como linguagem forte.

Quatro mulheres acusaram Jared Leto, ator vencedor do Oscar e vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, de conduta sexual criminosa . As supostas infrações teriam ocorrido quando elas eram adolescentes

Uma das mulheres afirma ter sofrido abuso sexual no banheiro de um motel quando tinha 17 anos. Outra relata que o astro de Hollywood a ameaçou de abuso sexual quando ela tinha 19 anos e havia ficado inesperadamente sozinha com ele em um quarto de hotel.

Uma terceira descreve ter mantido relações sexuais com o artista na Califórnia quando tinha 17 anos — o que seria classificado como abuso sexual de menor, devido à idade de consentimento. Segundo ela, Leto minimizou uma conversa sobre o fato de a idade de consentimento ser de 18 anos naquele Estado americano.

A quarta mulher afirma ter sido alvo de aliciamento por parte de Leto, dizendo que ele abusou de seu status de celebridade ao fazer repetidas ligações de teor sexualmente explícito para ela quando ela tinha 16 anos. Em pelo menos uma ocasião, ela afirma que ele sugeriu que tivessem relações sexuais.

Posteriormente, foi enviado a ela um acordo de confidencialidade (NDA) para impedi-la de falar sobre sua relação com Leto — documento ao qual a BBC teve acesso. No entanto, ela se recusou a assiná-lo.

Outras quatro mulheres também relatam ter recebido ligações estranhas e, muitas vezes, de cunho sexual de Leto quando eram mais jovens.

Outra mulher conta que, aos 14 anos, ele instruiu um segurança a levá-la aos bastidores de um festival de música após fazer um comentário obsceno sobre os seios dela durante uma sessão de autógrafos. A mãe da jovem confrontou Leto, mas ele teria repetido o comentário.

Ao todo, dez mulheres deram depoimentos para o documentário da BBC Jared Leto: Hollywood's Dark Secret (Jared Leto: O Segredo Sombrio de Hollywood, sem lançamento em português), e nove delas compartilharam suas histórias publicamente pela primeira vez.

Todas afirmam ter encontrado Leto entre 2002 e 2016, período em que ele tinha entre 30 e pouco mais de 40 anos. Hoje, ele tem 54 anos.

"Isso aconteceu há 25 anos, e ele saiu impune", diz uma das supostas vítimas.

A BBC corroborou vários dos relatos por meio de amigos e familiares que foram informados sobre os encontros com Leto na época. Em alguns casos, também teve acesso a fotos e mensagens que sustentam as versões apresentadas pelas mulheres.

Dois homens que trabalharam com a banda de Leto por muitos anos também relataram ao documentário o desconforto da equipe em relação à maneira como ele interagia com garotas adolescentes, às vezes convidando-as para os bastidores, para seu camarim ou para a casa onde estava gravando.

"Acho que todo mundo achava a diferença de idade grande demais", diz um deles.

Apesar das repetidas tentativas de contato, Jared Leto não respondeu às acusações apresentadas a ele pela BBC.

Além de atuar, Leto é o vocalista da banda Thirty Seconds to Mars Crédito: J. Shearer/WireImage

Leto é um ator de destaque desde a década de 1990 e ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2014 por Clube de Compras Dallas. Ele atuou em filmes como Clube da Luta, Blade Runner 2049 e Esquadrão Suicida e, mais recentemente, participou de Mestres do Universo.

Sua banda de rock, Thirty Seconds to Mars, formada em 1998, também conquistou reconhecimento internacional. O grupo fará uma turnê pela Europa continental e pelo Reino Unido na próxima primavera, com shows na O2 Arena, em Londres, e na Co-op Live, em Manchester.

'Motel encardido e nojento'

Isabel diz que, durante anos, culpou a si mesma depois que Leto a agrediu sexualmente em 2002 Crédito: BBC

No documentário da BBC, as quatro mulheres que alegam comportamento criminoso do ator — Isabel, Alex, Clara e Etta — descrevem detalhadamente o que dizem ter acontecido em encontros com a estrela.

Agora com 40 anos, Isabel (nome fictício) diz que só recentemente deixou de se culpar pela agressão sexual que, segundo ela, ocorreu em 2002, quando tinha 17 anos.

"Durante a maior parte da minha vida eu via esse evento como se eu fosse uma garota estúpida, e então essa coisa ruim aconteceu."

Isabel diz que concordou em se encontrar com Leto em seu hotel depois de mostrar ao ator e seus amigos a loja de Las Vegas onde ela trabalhava.

O endereço que lhe deram acabou sendo um "motel imundo e decadente", mas ela diz que presumiu que os dois iriam para outro lugar.

Isabel conta que estava sentada na cama, esperando Leto se arrumar, quando ele a chamou para o banheiro para que conversassem enquanto ele tomava banho.

"Acho que não trocamos muitas palavras e ele abriu a cortina do chuveiro e começou a me beijar", afirma no documentário.

Em seguida, segundo ela, Leto pegou sua mão e a usou para se masturbar. Surpresa, a então adolescente diz que se afastou e afirmou que queria ir embora.

Vestindo apenas uma toalha, Leto saiu do banheiro e pareceu verificar se havia alguém por perto, conta ela, antes de deixá-la sair do quarto.

Foi só mais tarde, segundo Isabel, ao pesquisar sobre o ator na internet, que ela percebeu que ele tinha mais de 30 anos.

As acusações contra Leto persistem há décadas. A BBC identificou mais de 120 relatos distintos publicados na internet sobre seu comportamento em relação a mulheres, alguns deles referentes a episódios antigos.

No ano passado, as acusações ganharam força novamente quando a DJ de Los Angeles Allie Teilz publicou nas redes sociais que havia sido agredida pelo ator quando tinha 17 anos. A publicação levou várias outras mulheres a relatarem experiências semelhantes.

Também no ano passado, nove mulheres acusaram Leto de conduta sexual imprópria em uma reportagem do veículo americano Air Mail. Ele negou todas as acusações.

Isabel tinha 17 anos quando conheceu Leto Crédito: BBC

'A idade é apenas um número'

Na década de 2010, o Thirty Seconds to Mars era atração principal em grandes arenas internacionais. Segundo um ex-integrante da equipe da banda, identificado pelo pseudônimo de Brad, a produção ligava para agências de modelos locais para oferecer ingressos VIP gratuitos a modelos femininas.

"Esse [pedido] partiu diretamente de Jared", afirma ele.

Brad diz que havia um camarim reservado para as modelos e descreve a tarefa de solicitar apenas mulheres como "um pouco desconfortável".

A ex-modelo Alex afirma que sua agência foi convidada para o show da banda na O2 Arena, em Londres , em 2013. Segundo ela, uma assistente de Leto a convidou para uma festa pós-show na Shoreditch House, no leste da cidade.

Alex tinha 19 anos na época, mas diz que, para se proteger, "sentiu a necessidade" de fingir ser mais jovem quando conheceu Leto.

Ela afirma ter dito a ele que tinha 17 anos e que Leto, então com 41, respondeu: "Idade é só um número, e de qualquer forma, estamos na Europa ."

Membros da equipe dizem que foram instruídos a oferecer ingressos VIP a modelos para ver a banda de Leto Crédito: Scott Legato/Getty Images

Embora a bateria de seu celular estivesse acabando e ela se sentisse bêbada, Alex conta que um dos assistentes de Leto a incentivou a ir, mais tarde, a outra festa em um hotel próximo.

"Entrei no quarto do hotel, estava muito escuro, e então vi que só estava ele", conta no documentário. "Não deveria haver outras pessoas?"

Ela afirma que perguntou se ele tinha um carregador de celular ou dinheiro para que pudesse voltar para casa, mas Leto respondeu negativamente às duas perguntas.

Sem alternativas, Alex diz que cogitou dormir na cadeira do quarto. Mas, quando perguntou a Leto se poderia fazer isso, ela afirma que o astro respondeu que, se dormisse ali, acordaria "com um pau no rabo".

Segundo Alex, ele repetiu essa frase várias vezes. Foi então que ela percebeu que não estava segura e saiu do quarto. Ela diz que, mais tarde, enviou uma mensagem a uma amiga contando o que havia acontecido.

"Ele estava ameaçando com agressão sexual, você deveria denunciá-lo", respondeu a amiga.

Alex diz que Leto a ameaçou de agressão sexual depois de ela ter sido atraída para o quarto de hotel dele Crédito: BBC

Por muito tempo, Alex diz que tentou ignorar o que aconteceu, mas hoje acredita que o encontro no hotel foi "todo planejado". "O assistente sabia o que dizer para me atrair para o quarto de hotel dele", afirmou à BBC.

Brad, ex-integrante da equipe da banda, relata que garotas jovens subiam ao palco com Leto durante as últimas músicas dos shows e que, em seguida, os membros da equipe eram instruídos a convidá-las para os bastidores.

"E ele [Leto] conversava com elas em seu camarim. Eu não saberia dizer o que acontecia depois disso", disse Brad à BBC.

Outro homem que trabalhou com a banda, identificado pelo pseudônimo de Simon, afirma que, em determinado período, era comum que cerca de duas garotas por dia visitassem Leto em uma casa onde a banda estava trabalhando.

'Ingênuo e vulnerável'

Uma mulher, a quem chamaremos de Clara, afirma que teve relações sexuais com Leto pela primeira vez quando tinha 17 anos — e ele, 34 —, na casa dele, na Califórnia.

"Ele me disse: 'Eu gostaria que você me chamasse de papai'. E a ideia era fingir ser uma garotinha ou 'minha garotinha'", conta ela à BBC.

Clara afirma que era "muito ingênua e vulnerável" naquela idade e não tinha noção de quão "normal" esse tipo de comportamento poderia parecer em um relacionamento entre adultos.

"Foi só com o passar do tempo que percebi, cada vez mais, o quão assustador aquilo realmente era", diz ela.

Segundo Clara, um colaborador de Leto, na casa dos 40 anos, aproximou-se dela em nome do músico e conseguiu seu número de telefone nos bastidores de um show do Thirty Seconds to Mars, em 2006.

Clara — à esquerda, com Leto e um amigo — diz que o ator fez sexo com ela quando ela era menor de idade Crédito: BBC

Clara diz que se lembra de ter conversado com Leto sobre a idade de consentimento na Califórnia, porque seu pai trabalhava na polícia na época.

"Ele [Leto] simplesmente deu de ombros, como se isso não fosse uma grande preocupação para ele", afirma.

Segundo Clara, eles voltaram para a casa de Leto e fizeram sexo enquanto sua amiga esperava em outro cômodo. Essa teria sido a primeira de três ou quatro visitas à casa do ator.

Na Califórnia, um adulto que mantém relações sexuais com uma pessoa abaixo da idade de consentimento pode responder criminalmente pelo ato.

"Não existe um homem equilibrado na casa dos 30 anos que olhe para uma adolescente e pense que ela seria uma ótima parceira", diz Clara.

'Não havia nada que eu pudesse fazer'

Outra mulher conta à BBC que um encontro com Leto em um festival de música, quando ela tinha 14 anos, fez com que deixasse de frequentar shows.

Taylor diz que conheceu o astro em 2005, na companhia da mãe, após assistir a uma apresentação do Thirty Seconds to Mars.

Segundo ela, a banda havia se oferecido para encontrar fãs e dar autógrafos. A adolescente estendeu a camiseta que vestia para que Leto a assinasse no braço ou na altura da barriga.

"Em vez disso, ele escolheu assinar minha camiseta sobre os meus seios e me disse: 'você tem um belo par de peitos'", conta Taylor no documentário.

Taylor diz que Leto fez um comentário de cunho sexual para ela quando ela tinha 14 anos Crédito: BBC

"Ele pediu ao segurança que me levasse aos bastidores, sem nem me perguntar se eu queria ir", continua ela.

Segundo Taylor, seria "muito óbvio" que ela era adolescente, já que era muito baixa e usava aparelho nos dentes na época.

Ela afirma que sua mãe testemunhou o ocorrido e confrontou Leto. "Ele olhou para ela e disse: 'ainda são belos seios'. Ele simplesmente não se importou", conta Taylor.

Segundo ela, o encontro "realmente mudou" sua vida. "Não havia nada que eu pudesse fazer sobre o que aconteceu comigo."

Aos 14 anos, Taylor diz que era muito baixinha e usava aparelho nos dentes Crédito: BBC

Telefonemas de cunho sexual com adolescentes

Etta — nome fictício — é uma das cinco mulheres que relataram à BBC ter recebido de Leto telefonemas estranhos e, muitas vezes, de cunho sexual. Quatro delas eram adolescentes na época.

Etta, então com 16 anos, conheceu Leto em 2014, quando foi com a mãe a uma agência de modelos em Los Angeles.

Segundo ela, o astro demonstrou interesse em sua ambição de se tornar modelo e pediu seu e-mail para convidá-la, junto com a mãe, para sua festa do Oscar.

"Ele me enviou um e-mail e, muito rapidamente, a conversa evoluiu para algo sexual por telefone", conta no documentário.

Segundo Etta, Leto sabia que ela tinha 16 anos e fazia perguntas como: "Você é virgem? Você tem alguma fantasia sexual específica?". Além de outras perguntas mais explícitas. "Pelo menos uma vez, ele mencionou a possibilidade de transarmos", recorda.

Etta diz que se sentia "nervosa", "ansiosa" e "desconfortável", mas que, naquela idade, tinha dificuldade em estabelecer limites e dizer não.

Etta diz que Leto pediu seu endereço de e-mail e rapidamente começou a fazer ligações de cunho sexual para ela Crédito: BBC

Ela conta que Leto perguntou se poderia passar seu número de telefone a um amigo, sugerindo que ele poderia ajudá-la na carreira de modelo. Etta concordou.

Depois, esse amigo, a quem ela conhecia como "Christian", passou a ligar com frequência convidando-a para participar de filmes pornôs e dizendo que não importava o fato de ela ser menor de idade, relata Etta.

Segundo ela, tanto "Christian" quanto Leto faziam perguntas explícitas e semelhantes. Etta acrescenta que "não se surpreenderia" se os dois fossem a mesma pessoa.

Outras duas das cinco mulheres que afirmam ter recebido telefonemas parecidos de Leto dizem que também foram contatadas por outros homens na mesma época. Assim como Etta, elas acreditam que esses homens poderiam ser Leto interpretando personagens.

Etta conta que, em 2016, recebeu uma ligação de Leto na qual ele disse que seu advogado queria lhe enviar um acordo de confidencialidade (NDA). Segundo ela, Leto afirmou que o advogado estava preocupado com seus relacionamentos com mulheres.

Ela relata que Leto "riu" da situação, como se fosse algo engraçado.