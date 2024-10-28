Semana começa com alerta de chuvas com perigo potencial para todo ES

Segundo o instituto, pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora, chegando a 50 milímetros por dia nas áreas afetadas. Apesar do alerta, o Inmet classificou como baixo o risco de alagamentos e deslizamentos. Além do Espírito Santo, sul da Bahia, norte do Rio de Janeiro e Zona da Mata de Minas Gerais também estão na área do alerta.