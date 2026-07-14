Motorista fica preso às ferragens após capotamento em São Mateus

Um motorista ficou preso às ferragens após capotar com o carro na noite de segunda-feira (13), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no bairro Nova Aimorés, em uma área rural do município. Segundo a Polícia Militar, o veículo saiu da pista e capotou às margens da BR 381.





De acordo com a corporação, o condutor ficou preso no interior do automóvel e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou equipamentos hidráulicos para retirá-lo das ferragens.





Após o resgate, o motorista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital São Camilo, em Nova Venécia. O estado de saúde dele não foi informado.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, o veículo estava com a documentação em dia e foi entregue à filha do condutor.