AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Mulher foragida denuncia violência doméstica e acaba presa em SP
Em Mogi das Cruzes

Mulher foragida denuncia violência doméstica e acaba presa em SP

A mulher entrou em contato com a Polícia Militar após ser agredida; durante atendimento na delegacia, os policiais descobriram um mandado de prisão em aberto contra ela

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 13:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2026 às 13:56
Uma mulher de 38 anos, que estava foragida, foi presa na sexta-feira após denunciar violência doméstica do companheiro em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A mulher entrou em contato com a Polícia Militar após ser agredida. O caso ocorreu na tarde daquele dia em uma casa na avenida América, no bairro Parque São Martinho.
O homem suspeito de ser o agressor, no entanto, fugiu por uma área de mata quando os policiais chegaram. Segundo a PM, foi montado um cerco policial, com buscas por solo e a ajuda de um helicóptero Águia, mas ele não foi encontrado.
Durante o atendimento do caso e consulta aos sistemas, descobriu-se que a vítima era procurada pela Justiça. Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Sergipe. Por isso, foi levada para a Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes.
A mulher, junto com um homem, é ré em um processo que investiga homicídio simples, qualificado e tentado no estado sergipano. A ação, movida pelo Ministério Público, tramita desde 2018, sem que os réus tenham se apresentado ao longo dos anos.
O UOL entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Sergipe para ter mais informações. O espaço segue aberto para manifestação.

Veja Também 

Chuva causou estragos no Rio Grande do Sul

Chuvas deixam 720 desabrigados no Rio Grande do Sul

Câmera de segurança flagrou o momento em que um pai chuta o rosto da filha de três anos, no Paraná

Pai preso após chutar filha de 3 anos diz à polícia que 'perdeu a cabeça'

Arthur Rodrigues de Souza, de 20 anos, foi uma das duas vítimas que morreram carbonizadas em acidente com Porsche

Dois morrem após Porsche bater em árvore e pegar fogo em São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime São Paulo Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marta Gómez Montero interrompeu participação em debate da TVE
Apresentadora abandona programa ao vivo após chorar e acusar colega de humilhação
Imagem de destaque
Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam de 13 a 19 de julho de 2026
Duas pessoas ficaram feridas em acidente na Reta da Penha, em Vitória
Acidente entre motos deixa homem e mulher feridos em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados