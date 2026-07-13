Mulher foragida denuncia violência doméstica e acaba presa em SP

Uma mulher de 38 anos, que estava foragida, foi presa na sexta-feira após denunciar violência doméstica do companheiro em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A mulher entrou em contato com a Polícia Militar após ser agredida. O caso ocorreu na tarde daquele dia em uma casa na avenida América, no bairro Parque São Martinho.

O homem suspeito de ser o agressor, no entanto, fugiu por uma área de mata quando os policiais chegaram. Segundo a PM, foi montado um cerco policial, com buscas por solo e a ajuda de um helicóptero Águia, mas ele não foi encontrado.

Durante o atendimento do caso e consulta aos sistemas, descobriu-se que a vítima era procurada pela Justiça. Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Sergipe. Por isso, foi levada para a Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes.

A mulher, junto com um homem, é ré em um processo que investiga homicídio simples, qualificado e tentado no estado sergipano. A ação, movida pelo Ministério Público, tramita desde 2018, sem que os réus tenham se apresentado ao longo dos anos.