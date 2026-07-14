Alerta amarelo de ventos costeiros é mantido para 23 cidades do ES

Atualização
Após a publicação desta matéria, o Inmet retirou o alerta que estava vigente no Espírito Santo. No entanto, a Marinha do Brasil manteve o aviso de ventos de até 60 km/h no Estado, vigente entre as tardes de terça (14) e quarta-feira (15).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve, até o fim desta terça-feira (14), o alerta amarelo de ventos costeiros para o Espírito Santo. O aviso, emitido inicialmente na segunda-feira (13), indica a intensificação dos ventos ao longo do litoral capixaba.
Segundo o Inmet, a força dos ventos pode provocar a movimentação de dunas de areia, com possibilidade de avanço sobre construções localizadas na faixa litorânea. As 23 cidades sob alerta são:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- São Mateus
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Além dos ventos, a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste mantém o tempo instável no Estado. A previsão para esta terça-feira é de chuva nas regiões Nordeste, Sul e no Litoral capixaba, enquanto as temperaturas permanecem baixas em todas as regiões do Espírito Santo.