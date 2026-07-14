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Nesta terça-feira (14)

Alerta amarelo de ventos costeiros é mantido para 23 cidades do ES

Publicado em

14 jul 2026 às 08:38

Atualização

14/07/2026

Após a publicação desta matéria, o Inmet retirou o alerta que estava vigente no Espírito Santo. No entanto, a Marinha do Brasil manteve o aviso de ventos de até 60 km/h no Estado, vigente entre as tardes de terça (14) e quarta-feira (15). 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve, até o fim desta terça-feira (14), o alerta amarelo de ventos costeiros para o Espírito Santo. O aviso, emitido inicialmente na segunda-feira (13), indica a intensificação dos ventos ao longo do litoral capixaba.


Segundo o Inmet, a força dos ventos pode provocar a movimentação de dunas de areia, com possibilidade de avanço sobre construções localizadas na faixa litorânea. As 23 cidades sob alerta são:


  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Cariacica
  5. Conceição da Barra
  6. Domingos Martins
  7. Fundão
  8. Guarapari
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Jaguaré
  12. Linhares
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Piúma
  16. Presidente Kennedy
  17. Rio Novo do Sul
  18. Santa Leopoldina
  19. São Mateus
  20. Serra
  21. Viana
  22. Vila Velha
  23. Vitória


Além dos ventos, a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste mantém o tempo instável no Estado. A previsão para esta terça-feira é de chuva nas regiões Nordeste, Sul e no Litoral capixaba, enquanto as temperaturas permanecem baixas em todas as regiões do Espírito Santo.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Operação

Foragidos suspeitos de ataque que matou 2 jovens em Jaguaré são presos

Publicado em 14/07/2026 às 08:54
De acordo com a Polícia Civil, dupla estava foragida em zona rural do município.
De acordo com a Polícia Civil, dupla estava foragida em zona rural do município. Divulgação | Polícia Civil

Dois homens foragidos da Justiça foram presos na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (14). Segundo a Polícia Civil, Lucas Pires e Marcos Vinicio do Nascimento Barros são suspeitos de participação no ataque a tiros que matou dois jovens e deixou um terceiro ferido em um bar do município.


A dupla foi localizada durante uma operação integrada das polícias Civil e Militar. Lucas tinha um mandado de recaptura expedido pela 2ª Vara Criminal de São Mateus pelos crimes de roubo qualificado e receptação. Já Marcos Vinicio era alvo de um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares, no âmbito de investigações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo qualificado e receptação.


Ainda conforme a Polícia Civil, os dois estavam escondidos em uma área rural de Jaguaré e havia informações de que planejavam cometer novos assaltos na região.


Os suspeitos também são investigados por envolvimento no ataque a tiros ocorrido na noite de 5 de julho. Na ocasião, testemunhas relataram à Polícia Militar que os criminosos passaram de motocicleta em frente a um bar e efetuaram diversos disparos contra três jovens. Duas vítimas, de 20 e 25 anos, morreram no local. A terceira, de 22 anos, ficou ferida.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Flagrante

Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa

Publicado em 13/07/2026 às 21:49
Suspeito roubou outra bicicleta no local, em 02 de julho Câmera de segurança

Um homem de 61 anos foi detido na segunda-feira (13) por suspeita de tentar furtar uma bicicleta elétrica do bicicletário de uma academia na Praia da Costa, em Vila Velha. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele tenta romper o cadeado da bicicleta. Sem conseguir, passou a observar outras bikes, mas chamou a atenção de funcionários, que acionaram a Polícia Militar.


Em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o proprietário da academia afirmou que esta foi a terceira vez, em menos de dois meses, que o suspeito esteve no local com a intenção de cometer furtos.


Segundo o empresário, em maio o homem conseguiu levar uma bicicleta convencional. Já no dia 2 de julho, retornou ao estabelecimento, entrou no estacionamento enquanto bebia uma cerveja e mexia no celular e, poucos minutos depois, saiu com uma bicicleta elétrica.


Na tentativa desta segunda-feira (13), porém, o suspeito foi impedido e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem solicitou mais informações sobre a ocorrência às Polícias Civil e Militar e aguarda retorno.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Tempo

Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo

Publicado em 13/07/2026 às 20:19

Uma chuva de granizo surpreendeu moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no início da noite desta segunda-feira (13). O fenômeno também foi registrado em Aracruz, no Norte. Em ambos municípios, não houve acionamento da Defesa Civil.


Em Aracruz o granizo atingiu Vila do Riacho. Já em Colatina, moradores registraram o fenômeno em diversos bairros, entre eles Centro, Lacê, Baunilha, Bela Vista e Padre José de Anchieta.

Segundo a Defesa Civil de Colatina, a precipitação de granizo foi rápida e, em seguida, deu lugar a uma chuva de intensidade moderada a forte. O órgão orienta que, em caso de necessidade, a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone de plantão (27) 99883-0305


Já a Prefeitura de Aracruz orienta que a população procure abrigo em local seguro e, em situações de risco, acione a Defesa Civil pelo número (27) 99316-0289. Em situações de emergência em qualquer local do Estado, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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Defesa Civil afirma que não foram registrados acionamentos. Leitor | A Gazeta

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Tráfico de drogas

Casal é flagrado ao transportar mais de 7 kg de crack de Vitória para Linhares

Publicado em 13/07/2026 às 19:29
Suspeitos e materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Linhares.
Suspeitos e materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Linhares. Divulgação | Prefeitura de Linhares

Um homem de 45 anos e uma mulher de 42 foram detidos por suspeita de tráfico de drogas em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (13). Segundo a Prefeitura, uma denúncia anônima informou que a dupla transportava entorpecentes de Vitória para o município em um Toyota Etios.


O veículo foi localizado e abordado pela Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Araçá. Durante a fiscalização, os agentes apreenderam 7,2 quilos de crack, além de porções de maconha e haxixe.


Ainda de acordo com a Prefeitura, também foram encontrados três aparelhos celulares, uma faca, tesouras, medicamentos e dinheiro em espécie.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares.


Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e que mais informações poderão ser divulgadas após a conclusão das oitivas.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Vila Velha

Criminosos usam carro para invadir loja e furtam roupas na Glória; vídeo

Publicado em 13/07/2026 às 19:22

Uma loja de roupas masculinas foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Glória, em Vila Velha. Para invadir o estabelecimento, os suspeitos usaram um carro para arrombar a entrada. Segundo o proprietário, diversos produtos foram furtadas.


Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista dá marcha à ré e atinge a porta da loja. Após o vidro estilhaçar e o portão ceder, dois homens que aguardavam em frente ao local entram no estabelecimento e furtam as roupas.


Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima registrou um boletim de ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a investigação e aguarda retorno.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
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Publicado em 13/07/2026 às 17:55
Mais de mil veículos foram abordados durante o fim de semana em Colatina e Linhares.
Mais de mil veículos foram abordados durante o fim de semana em Colatina e Linhares. Divulgação | Detran|ES

Quarenta e seis motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro durante blitze realizadas na última sexta-feira (10) e no sábado (11) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e Aracruz, no Norte do Estado. Os condutores foram autuados por infração gravíssima, conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.


As operações foram realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran). Ao todo, mais de mil veículos foram abordados. Em Colatina, os agentes lavraram 189 autos de infração e removeram dois veículos para o pátio do Detran|ES. Já em Aracruz, foram registrados 176 autos de infração e três veículos foram guinchados.


Além da recusa em realizar o teste do bafômetro, as equipes flagraram outras irregularidades, como passageiros sem cinto de segurança e veículos com o licenciamento em atraso.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Próximo a Barro Branco

Acidente deixa trânsito lento e 2 feridos na Av. Mestre Álvaro, na Serra

Publicado em 13/07/2026 às 17:39
Trânsito intenso na Avenida Mestre Álvaro, na Serra, após acidente próximo aos bairro Barcelona e Barro Branco
 Google Maps

Um acidente entre uma carreta e uma motocicleta no cruzamento das avenidas Mestre Álvaro e Civit, na Serra, provoca lentidão no trânsito no fim da tarde desta segunda-feira (13). Mapas de aplicativos de mobilidade indicam que a colisão ocorreu no sentido Fundão, nas proximidades do bairro Barro Branco. 


A Guarda Municipal informou que condutor e passageiro da moto ficaram feridos e foram socorrridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.

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Acidente entre motos deixa homem e mulher feridos em Vitória

Publicado em 13/07/2026 às 14:46
Duas pessoas ficaram feridas em acidente na Reta da Penha, em Vitória
Duas pessoas ficaram feridas em acidente na Reta da Penha Leitor | A Gazeta

Um homem e uma mulher ficaram feridos em um acidente envolvendo duas motos, no início da tarde desta segunda-feira (13), na Avenida Nossa Senhora da Penha, na altura da Praia do Canto, em Vitória.


A dinâmica do acidente não foi informada. Os feridos foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital. Apesar da colisão, o trânsito fluía normalmente no trecho, segundo aplicativos de mobilidade.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Trânsito

Jovem morre após bater moto em poste em Barra Nova, São Mateus

Publicado em 13/07/2026 às 11:46

Um jovem de 23 anos morreu após perder o controle da motocicleta e bater em um poste na ES 010, em Barra Nova, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. O nome do motociclista não foi divulgado.


Uma equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e aguarda retorno.


Este foi o segundo acidente de trânsito com morte registrado no mesmo trecho em um intervalo de dois dias. No domingo (12), um homem de 48 anos, identificado como Luciano Faustino, morreu após sofrer um acidente de moto na mesma região.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Deu ruim

Flagrado com munição, suspeito oferece R$ 17 mil a PMs para ser liberado na Serra

Publicado em 13/07/2026 às 11:44

Um jovem de 25 anos foi preso após ser flagrado com munições e oferecer R$ 17 mil a policiais militares para ser liberado, no fim da tarde de domingo (12), no bairro Jardim Bela Vista, na Serra.


Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares avistaram Geysson Pereira Nascimento em atitude suspeita, próximo a um carro, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Durante a abordagem e buscas no veículo, foram encontradas munições e cerca de R$ 17 mil em espécie.


Ainda conforme a corporação, o jovem ofereceu o valor aos policiais para que fosse liberado, mas a proposta foi recusada. Os militares informaram ao suspeito que a conduta configurava o crime de corrupção ativa, e ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.


De acordo com a Polícia Civil, Geysson foi autuado em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito e corrupção ativa e encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
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