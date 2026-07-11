Motorista morre em acidente entre carro e retroescavadeira em Aracruz

Um motorista de 59 anos morreu após um acidente entre um carro e uma retroescavadeira em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, o automóvel seguia pela ES 257, na região da Barra do Sahy, quando colidiu contra a traseira da máquina, que trafegava pelo acostamento da rodovia sem veículo batedor e com as luzes acionadas.





Além do motorista, dois passageiros que estavam no carro ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao Hospital São Camilo. A identidade do homem que morreu não foi divulgada.





O operador da retroescavadeira foi levado à delegacia. A Polícia Civil foi procurada para informar quais medidas foram adotadas no caso, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.