Motorista morre em acidente entre carro e retroescavadeira em Aracruz

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Um terceiro suspeito de envolvimento no assasssinato de pai e filho em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta sexta-feira (10). Segundo a Polícia Civil, o homem, de 36 anos, foi localizado em uma área de difícil acesso na zona rural de Linhares, a cerca de 60 quilômetros de onde ocorreu o crime.
Enock da Paixão, 59 anos, e o filho, Jocktan Souza, de 33, foram mortos a facadas durante uma briga generalizada em uma rua do bairro Segatto, em fevereiro deste ano. Outros dois suspeitos do crime já foram presos.
O delegado Vicente Pellegrino Neto informou que o homem era monitorado desde o dia crime. "Os três investigados vão responder por homicídio qualificado por motivo fútil", finalizou.
A família de Arthur Mulinari de Oliveira, de 22 anos, se despediu do jovem durante o enterro realizado no Cemitério Parque da Paz de Ponta da Fruta, em Vila Velha, nesta sexta-feira (10).
O rapaz ficou desaparecido por três dias após ser atingido por uma onda no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na terça-feira (7). O corpo foi encontrado na mesma região, cerca de 1,5 km do local onde desapareceu, na tarde de quinta-feira (9).
O tio do jovem conversou com a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta. “Só nos resta nos despedir e guardar as boas lembranças. Agora vamos juntar os caquinhos da minha irmã (mãe de Arthur), ficando mais próximos dela, pois ele era o companheiro dela, que vivia com ela”, finalizou.
Um homem de 27 anos, identificado como Marcelo dos Santos Santana, que tinha mandados de prisão em aberto, fugiu da Delegacia Regional de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9), pouco depois de ser preso pela Polícia Civil.
Em nota, a Polícia Civil informou que, logo após a fuga, todas as forças de segurança foram acionadas para tentar localizar o foragido. A corporação afirmou ainda que adotou todas as medidas administrativas e operacionais cabíveis, mas, até a última atualização desta reportagem, o homem não havia sido recapturado.
Segundo a Polícia Civil, foi instaurado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da fuga. A Corregedoria da corporação acompanha a investigação.
Marcelo havia sido conduzido à delegacia junto a outros três homens, os quais foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico, com incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Os três homens foram presos. Marcelo seguia foragido até a atualização da matéria.
Um motorista de 58 anos morreu após bater de frente com um ônibus do Sistema Transcol na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Grande Vitória, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 10h desta sexta-feira (10). O nome da vítima não foi divulgado.
No ônibus estavam apenas o motorista e um auxiliar. Nenhum dos dois ficou ferido.
Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que o carro seguia em direção ao bairro São Pedro, enquanto o coletivo trafegava no sentido Santo Antônio. Em determinado momento, o automóvel teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o ônibus.
Conforme os relatos, o motorista dirigia em alta velocidade e já trafegava fora da faixa de rolamento antes da batida. As circunstâncias do acidente, no entanto, serão apuradas pela perícia.
Por causa da colisão, o trânsito na Rodovia Serafim Derenzi chegou a operar no sistema Pare e Siga, mas já foi liberado com orientação de agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória.
A perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) foi acionada e informou que a ocorrência estava em andamento até a publicação desta reportagem.
* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.
Um adolescente foi encontrado baleado no quintal de casa, no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida por um responsável e levada ao pronto atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o suspeito fugiu de bicicleta. O nome e a idade do adolescente não foram divulgados.
De acordo com a PM, o adolescente foi atingido por um disparo no tórax. Na unidade de saúde, a equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele morreu em decorrência dos ferimentos. Após o homicídio, policiais militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama. Até o momento, ninguém foi preso.
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no Morro do Vicente Soela, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (9).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi intensificado pela grande quantidade de vegetação seca, pela altura da mata e pelas condições do vento, que levaram a fumaça em direção às residências próximas. Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido.
Para conter o incêndio, os bombeiros montaram três frentes de combate. As equipes apagaram as chamas e molharam a vegetação às margens da via para impedir que o fogo se alastrasse e atingisse as proximidades de uma unidade do Sanear e de uma escola do bairro.
Após controlar o incêndio, os militares permaneceram no local monitorando a área para evitar o surgimento de novos focos.
A ponte localizada na Avenida Champagnat, ligação entre os bairros Praia da Costa e Itapuã, em Vila Velha, será demolida a partir da próxima terça-feira (14). O trânsito na região sofrerá intervenções.
As obras fazem parte do tamponamento do Canal da Costa para a implantação do Parque Linear da Praia da Costa.
A Prefeitura de Vila Velha esclareceu que a estrutura apresenta sinais de envelhecimento, como corrosão das armaduras, desgaste do concreto e infiltrações. O órgão informou que, embora não exista risco iminente, esse desgaste tende a evoluir com o passar do tempo.
A expectativa é que a nova ponte seja concluída em aproximadamente três semanas. Ela será executada nos padrões das travessias das avenidas Castelo Branco e Dom Jorge de Menezes, que já estão preparadas para o novo sistema de drenagem na região da Praia da Costa.
Uma aposta de Vila Velha acertou cinco das seis dezenas da Mega-Sena e ficou a apenas um número do prêmio de R$ 43 milhões sorteado na noite desta quinta-feira (9). As dezenas do concurso 3029 foram: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59.
O bilhete registrado no Espírito Santo vai render R$ 45.642,92 ao apostador. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita na Loteria Itapoa LTDA ME, na modalidade simples, que custa R$ 6.
A única aposta vencedora do prêmio milionário foi registrada em Divinópolis, Minas Gerais, também na modalidade simples, ao custo de R$ 6.
Após denúncias, mais quatro veículos abandonados foram removidos das ruas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). A ação foi realizada pela prefeitura, com apoio da Polícia Militar, nos bairros Jocafe, Santa Cruz e Interlagos.
Além dos automóveis, um reboque de lanches também foi retirado da via pública. Segundo a prefeitura, os veículos apresentavam sinais de abandono. Além de prejudicarem a mobilidade urbana, eles podem acumular água e se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue
Moradores que identificarem veículos abandonados em Linhares podem acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 para registrar a ocorrência.
Uma mulher de 51 anos foi presa por furtar energia elétrica no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Civil, uma perícia realizada na casa dela encontrou uma ligação clandestina subterrânea, instalada antes do medidor, que abastecia parte do imóvel sem registrar o consumo.
O desvio ainda contava com um sistema que interrompia automaticamente a fraude quando o disjuntor geral era desligado, dificultando a identificação durante inspeções. Segundo a equipe técnica da EDP presente no local, a estrutura era difícil de identificar até mesmo por especialistas da concessionária.
Após a confirmação da irregularidade, a EDP registrou a ocorrência e a moradora foi levada à delegacia. Ela foi autuada em flagrante por furto qualificado mediante fraude e encaminhada ao sistema prisional. A identidade dela não foi divulgada.