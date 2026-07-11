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Virginia Fonseca e João Guilherme deixam de se seguir nas redes sociais após criticas

Distanciamento entre a influenciadora e o ator, que são ex-cunhados, vinha se desenhando desde maio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 12:50

Virginia Fonseca e João Guilherme deixam de se seguir nas redes sociais após criticas
Virginia Fonseca e João Guilherme. Fotos: Reprodução/Instagram @virginia @joaoguilherme
A influenciadora digital Virginia Fonseca e o ator João Guilherme cortaram relações na internet. Os dois, que são ex-cunhados, deixaram de se seguir no Instagram na última sexta-feira (7).
O distanciamento entre os dois vinha se desenhando desde maio. Na ocasião, internautas notaram a ausência do ator no aniversário de cinco anos da sobrinha, Maria Alice, filha de Virginia com o cantor Zé Felipe, meio-irmão de João Guilherme.
Durante um evento em São Paulo, o ator revelou publicamente que sequer havia sido convidado para a celebração, realizada em Goiás. "Não fui convidado", declarou à época.

Crítica a criação de filhos

Além do episódio do aniversário, declarações recentes de João Guilherme sobre a criação dos sobrinhos, que incluem também Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano, geraram mal-estar. Em entrevista à revista Quem, o ator criticou a exposição excessiva das crianças na internet.
"Na minha opinião, quando eu tiver filhos, não vou querer toda essa exposição nas redes sociais. Não sei o que isso acrescenta, neste momento, para as crianças", disse, demonstrando preocupação com a relação dos menores com a internet e a vaidade desde o nascimento.
Virginia Fonseca e Zé Felipe se separaram em maio de 2025. Desde o término do casamento, a influenciadora tem mantido vínculos familiares restritos, preservando maior proximidade apenas com a ex-cunhada Monyque Isabella da Costa.
Atualmente, Monyque está na Espanha, hospedada na casa do jogador Vini Jr. Virginia teria retomado um relacionamento com ele após um breve rompimento em maio deste ano.

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