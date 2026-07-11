Virginia Fonseca e João Guilherme deixam de se seguir nas redes sociais após criticas

Virginia Fonseca e João Guilherme. Fotos: Reprodução/Instagram @virginia @joaoguilherme

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o ator João Guilherme cortaram relações na internet. Os dois, que são ex-cunhados, deixaram de se seguir no Instagram na última sexta-feira (7).

O distanciamento entre os dois vinha se desenhando desde maio. Na ocasião, internautas notaram a ausência do ator no aniversário de cinco anos da sobrinha, Maria Alice, filha de Virginia com o cantor Zé Felipe, meio-irmão de João Guilherme.

Durante um evento em São Paulo, o ator revelou publicamente que sequer havia sido convidado para a celebração, realizada em Goiás. "Não fui convidado", declarou à época.

Crítica a criação de filhos

Além do episódio do aniversário, declarações recentes de João Guilherme sobre a criação dos sobrinhos, que incluem também Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano, geraram mal-estar. Em entrevista à revista Quem, o ator criticou a exposição excessiva das crianças na internet.

"Na minha opinião, quando eu tiver filhos, não vou querer toda essa exposição nas redes sociais. Não sei o que isso acrescenta, neste momento, para as crianças", disse, demonstrando preocupação com a relação dos menores com a internet e a vaidade desde o nascimento.

Virginia Fonseca e Zé Felipe se separaram em maio de 2025. Desde o término do casamento, a influenciadora tem mantido vínculos familiares restritos, preservando maior proximidade apenas com a ex-cunhada Monyque Isabella da Costa.