Gabriel Medina fica noivo de Isabella Arantes e posta vídeo com momento do pedido

É oficial: o surfista Gabriel Medina e a modelo Isabella Arantes estão noivos. O casal assumiu o namoro em agosto do ano passado, e o pedido de casamento aconteceu em Portugal.
Nesta sexta-feira (10), Medina compartilhou na rede social o vídeo com o registro do momento em que se ajoelha e mostra o anel de noivado para a namorada.
Na legenda, ele se declarou para a amada:
Ela disse 'sim'. Entre todas as conquistas da minha vida, nenhuma se compara à felicidade de construir um futuro ao lado de quem eu amo. Obrigado por acreditar em nós e por fazer da minha vida um lugar muito mais bonito. Que venha o nosso 'felizes para sempre'. Te amo.
Gabriel Medina via Instagram
Com a música "Single Ladies", de Beyoncé, de fundo para distrair Isabella, Gabriel se ajoelhou, tirou o anel do bolso e mostrou para a então namorada.
Horas antes da publicação do vídeo de Medina, a ex-bailarina do Faustão, que já foi noiva do cantor Zé Felipe, havia compartilhado uma foto com o amado na Praça do Comércio, em Lisboa, mostrando o anel de noivado. O casal está há alguns dias passeando por Portugal.
Gabriel Medina já foi casado com Yasmin Brunet, e os dois oficializaram a união em uma cerimônia no Havaí, em 2020. A relação durou quase dois anos.