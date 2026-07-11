Gabriel Medina fica noivo de Isabella Arantes e posta vídeo com momento do pedido

É oficial: o surfista Gabriel Medina e a modelo Isabella Arantes estão noivos. O casal assumiu o namoro em agosto do ano passado, e o pedido de casamento aconteceu em Portugal.





Nesta sexta-feira (10), Medina compartilhou na rede social o vídeo com o registro do momento em que se ajoelha e mostra o anel de noivado para a namorada.





Na legenda, ele se declarou para a amada: