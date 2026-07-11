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Gabriel Medina fica noivo de Isabella Arantes e posta vídeo com momento do pedido

O surfista, que já foi casado com Yasmin Brunet, assumiu o namoro com a ex-noiva de Zé Felipe em agosto de 2025
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 10:27

Gabriel Medina fica noivo de Isabella Arantes e posta vídeo com momento do pedido
Modelo já havia compartilhado foto mostrando o anel de noivado. Foto: Reprodução/Instagram @isaabellaarantes

É oficial: o surfista Gabriel Medina e a modelo Isabella Arantes estão noivos. O casal assumiu o namoro em agosto do ano passado, e o pedido de casamento aconteceu em Portugal. 


Nesta sexta-feira (10), Medina compartilhou na rede social o vídeo com o registro do momento em que se ajoelha e mostra o anel de noivado para a namorada.


Na legenda, ele se declarou para a amada: 

Ela disse 'sim'. Entre todas as conquistas da minha vida, nenhuma se compara à felicidade de construir um futuro ao lado de quem eu amo. Obrigado por acreditar em nós e por fazer da minha vida um lugar muito mais bonito. Que venha o nosso 'felizes para sempre'. Te amo.

Gabriel Medina via Instagram

Gabriel Medina fica noivo de Isabella Arantes e posta vídeo com momento do pedido
Gabriel Medina gravou vídeo pedindo Isabella Arantes em casamento. Foto: Reprodução/Instagram @gabrielmedina

Com a música "Single Ladies", de Beyoncé, de fundo para distrair Isabella, Gabriel se ajoelhou, tirou o anel do bolso e mostrou para a então namorada. 


Horas antes da publicação do vídeo de Medina, a ex-bailarina do Faustão, que já foi noiva do cantor Zé Felipe, havia compartilhado uma foto com o amado na Praça do Comércio, em Lisboa, mostrando o anel de noivado. O casal está há alguns dias passeando por Portugal.

Gabriel Medina fica noivo de Isabella Arantes e posta vídeo com momento do pedido
Isabella ficou surpresa e emocionada. Foto: Reprodução/ Instagram @gabrielmedina

Gabriel Medina já foi casado com Yasmin Brunet, e os dois oficializaram a união em uma cerimônia no Havaí, em 2020. A relação durou quase dois anos. 

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