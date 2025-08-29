Famosos

Gabriel Medina assume namoro com Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe

Fãs já apontavam para um affair ao notar que ambos registravam cliques em locais iguais no litoral baiano

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:30

Gabriel Medina assume namoro com Isabella Arantes Crédito: Reprodução/Instagram/@isaabellaarantes

Gabriel Medina, 31, decidiu acabar com os rumores e oficializar o relacionamento com Isabella Arantes, 28. O tricampeão mundial de surfe publicou nesta quinta-feira (28) uma foto ao lado da modelo, marcando a primeira vez em que os dois aparecem juntos de forma assumida.

A confirmação veio acompanhada de um emoji de coração atravessado por flecha na legenda do surfista. Pouco depois, Isabella também compartilhou uma imagem ao lado do atleta.

Entre os comentários, amigos próximos comemoraram a novidade. "Agora sim", escreveu Léo do Kick, parceiro de longa data de Medina. Pedro Scooby também deixou sua marca: "Seus lindos".

O casal está viajando pela Península de Maraú, na Bahia, destino paradisíaco que serviu de cenário para as primeiras fotos apaixonadas. Antes da oficialização, fãs já desconfiavam de um romance ao notar que ambos registravam cliques em locais iguais durante a temporada no litoral baiano.

QUEM É ISABELLA

Isabella, que soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, é conhecida do público desde os tempos de bailarina no Domingão do Faustão. Atualmente, atua como assistente de palco no Domingo Legal e também desfila como musa da escola de samba Salgueiro.

A modelo já viveu outro relacionamento de destaque: ela foi noiva do cantor Zé Felipe, com quem terminou antes do sertanejo iniciar a história com Virginia Fonseca, sua atual esposa e mãe de seus filhos.

Nas redes sociais, o novo casal continua recebendo mensagens de carinho e curiosidade dos fãs.

