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Gravidez

Esposa do surfista Filipe Toledo, capixaba Ananda Marçal será mãe de um menino

Anúncio da gravidez veio acompanhado de um chá revelação especial, realizado na última quinta-feira (27)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Março de 2025 às 10:16

O surfista Filipe Toledo e a capixaba Ananda Marçal estão grávidos de um menino
O surfista Filipe Toledo e a capixaba Ananda Marçal estão grávidos de um menino Crédito: Reprodução/Instagram/@anandamarcal/@filipetoledo
O surfista Filipe Toledo e a cantora capixaba Ananda Marçal estão à espera do terceiro filho. O casal anunciou a novidade nas redes sociais, nesta quinta-feira (27), deixando os fãs e seguidores animados com a chegada de mais um integrante na família.
Ananda revelou que tem guardado o segredo desde o primeiro dia do ano e compartilhou um pouco da reação dos filhos Mahina e Koa, que estão ansiosos pela chegada do bebê. "Eles estão obcecados pela minha barriga. Super carinhosos e já estavam pedindo um outro bebê há um tempinho", contou a cantora.
Ananda e Filipe já são pais de Mahina e Koa
Ananda e Filipe já são pais de Mahina e Koa Crédito: Reprodução/Instagram/@anandamarcal/@filipetoledo
O anúncio da gravidez veio acompanhado de um chá revelação especial, realizado na última quinta-feira (27), cercado por amigos e familiares em sua casa nos Estados Unidos. O momento emocionante aconteceu com o corte de um bolo e duas taças, que revelaram o recheio azul, confirmando que o casal está à espera de mais um menino.
Com a família crescendo, Filipe e Ananda seguem compartilhando sua jornada com os seguidores e demonstrando a felicidade dessa nova fase. O casal, que já encanta os fãs com momentos especiais ao lado dos filhos, agora se prepara para receber mais um pequeno em meio a muito amor e carinho.

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