Esposa do surfista Filipe Toledo, capixaba Ananda Marçal será mãe de um menino

O surfista Filipe Toledo e a capixaba Ananda Marçal estão grávidos de um menino Crédito: Reprodução/Instagram/@anandamarcal/@filipetoledo

O surfista Filipe Toledo e a cantora capixaba Ananda Marçal estão à espera do terceiro filho. O casal anunciou a novidade nas redes sociais, nesta quinta-feira (27), deixando os fãs e seguidores animados com a chegada de mais um integrante na família.

Ananda revelou que tem guardado o segredo desde o primeiro dia do ano e compartilhou um pouco da reação dos filhos Mahina e Koa, que estão ansiosos pela chegada do bebê. "Eles estão obcecados pela minha barriga. Super carinhosos e já estavam pedindo um outro bebê há um tempinho", contou a cantora.

Ananda e Filipe já são pais de Mahina e Koa Crédito: Reprodução/Instagram/@anandamarcal/@filipetoledo

O anúncio da gravidez veio acompanhado de um chá revelação especial, realizado na última quinta-feira (27), cercado por amigos e familiares em sua casa nos Estados Unidos. O momento emocionante aconteceu com o corte de um bolo e duas taças, que revelaram o recheio azul, confirmando que o casal está à espera de mais um menino.