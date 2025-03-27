Capixaba Bil Araújo se casa com cirurgiã-dentista; ex-BBBS marcam presença

As ex-BBBs Sarah Andrade e Thais Braz foram ao casamento de Bil Araújo Crédito: Reprodução/Instagram/@bilaraujjo

O ex-participante capixaba do BBB 21, Bil Araújo, oficializou sua união com a cirurgiã-dentista Adriana Yanca em uma cerimônia repleta de emoção e amor, em São Paulo. O casal compartilhou o momento especial com seus seguidores nesta quarta-feira (26), nas redes sociais.

Entre os convidados, estiveram presentes as ex-sisters Sarah Andrade e Thais Braz, que participaram da mesma edição do reality show ao lado de Bil. Elas dividiram registros da festa em seus perfis, mostrando momentos da celebração. Gui Napolitano, ex-BBB 20, também marcou presença no evento.

Bil Araújo se casou com a cirurgiã-dentista Adriana Yanca Crédito: Reprodução/Instagram/@bilaraujjo

Ao anunciar a novidade aos fãs, Bil Araújo escreveu: "Oficialmente casados na presença de Deus". Sua esposa, Adriana, também compartilhou a alegria do momento e fez uma declaração emocionante ao marido.

"Você trouxe luz à minha vida, me ensinou o que é o amor e o que significa ser feliz, me mostrando o que eu posso e mereço viver. Você é o homem mais íntegro, honesto, leal e respeitoso. Sempre me levanta e me estende a mão nos momentos difíceis, me dá forças nos dias de fraqueza", escreveu Adriana.

Bil Araújo se casou com a cirurgiã-dentista Adriana Yanca Crédito: Reprodução/Instagram/@bilaraujjo

Ainda emocionada, ela completou: "Você me ensinou a amar e a ser amada. Sou loucamente apaixonada por você, amo você e amo a família que estamos construindo. Eu prometo te honrar, te respeitar e continuar te fazendo o homem mais feliz deste mundo. Que Deus continue nos iluminando, guardando e blindando o nosso amor".

A cerimônia foi um momento de celebração do amor e reuniu amigos e familiares do casal. O casamento marca o início de uma nova etapa na vida de Bil Araújo, que conquistou notoriedade após sua participação no reality show e segue sua carreira como influenciador digital e modelo.