Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Ex-BBB capixaba Bil Araújo fica noivo de cirurgiã-dentista: “Ela disse sim”
Noivos

Ex-BBB capixaba Bil Araújo fica noivo de cirurgiã-dentista: “Ela disse sim”

Capixaba divulgou vídeo nas redes sociais com o momento do pedido; registro teve direito a pétalas de rosa e até um violinista
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 12:05

Bil Araújo fica noivo de cirurgiã-dentista
Bil Araújo fica noivo de cirurgiã-dentista Crédito: Reprodução/Instagram/@bilaraujo
O amor está no ar. O ex-BBB Arcrebiano, mais conhecido como Bil Araújo, ficou noivo da cirurgiã-dentista Adriana Yanca. O capixaba divulgou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (9), com o momento do pedido. O registro teve direito a inúmeras pétalas de rosa e até um violinista.
Na legenda, Bil celebrou a confirmação da sua amada. “Ela disse sim”, escreveu. Já nos comentários, Adriana declarou seu amor para o capixaba. “Eu diria ‘sim’ quantas vezes fosse necessário, vontade de gritar para o mundo ouvir que: ‘Eu vou casar com o homem da minha vida. Eu te amo muito meu amor”, disse.
Amigos famosos do casal também comemoram a notícia. “Que lindos. Que Deus abençoe a união de vocês”, escreveu a ex-BBB Laís Caldas. “Deus abençoe irmão essa união de vocês”, disse Gui Napolitano, do BBB 20. Além dele, outros ex-brothers também comentaram, como Gustavo Beats.

Veja Também

Globo fecha contrato com 19 marcas para o 'BBB 25'

Jonas e outros ex-BBBs curtem despedida de solteiro e dia de praia no ES

Capixaba Gizelly Bicalho, ex-BBB, é confirmada no reality show A Fazenda 16

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Bbb24 big Brother Brasil bbb 24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados