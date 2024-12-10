Ex-BBB capixaba Bil Araújo fica noivo de cirurgiã-dentista: “Ela disse sim”

Bil Araújo fica noivo de cirurgiã-dentista Crédito: Reprodução/Instagram/@bilaraujo

O amor está no ar. O ex-BBB Arcrebiano, mais conhecido como Bil Araújo, ficou noivo da cirurgiã-dentista Adriana Yanca. O capixaba divulgou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (9), com o momento do pedido. O registro teve direito a inúmeras pétalas de rosa e até um violinista.

Na legenda, Bil celebrou a confirmação da sua amada. “Ela disse sim”, escreveu. Já nos comentários, Adriana declarou seu amor para o capixaba. “Eu diria ‘sim’ quantas vezes fosse necessário, vontade de gritar para o mundo ouvir que: ‘Eu vou casar com o homem da minha vida. Eu te amo muito meu amor”, disse.