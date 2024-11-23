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Estreia em janeiro

Globo fecha contrato com 19 marcas para o 'BBB 25'

Ao longo de três meses de duração, a edição de 2024 teve 31 marcas participantes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 09:51

Tadeu Schmidt segue apresentando o
Tadeu Schmidt segue apresentando o "Big Brother Brasil" Crédito: Rede Globo
O programa Big Brother Brasil 25 ainda não estreou, mas já conta com 19 marcas parceiras, de acordo com a Rede Globo. Ao longo de três meses de duração, a edição de 2024 teve 31 marcas participantes.
Mercado Livre, Stone, Rexona, Amstel, Downy, Seara, Méqui, Ademicon, Cif, Chevrolet, Pantene e iFood renovaram o patrocínio.
Além disso, Kwai, Electrolux, Ajinomoto e BetNacional também entraram como patrocinadoras do reality show. Nestlé, MRV e Delícia também estarão no combo de ações do BBB 25.
O Big Brother Brasil 25 será o primeiro sem Boninho, que sairá da Globo no final do ano. Ele é o executivo que trouxe o formato para o Brasil e ficou conhecido como "big boss". Agora, a direção de gênero será de Rodrigo Dourado.
A próxima edição do reality show tem previsão de estreia para janeiro e conta com apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias e direção geral de Angelica Campos.

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