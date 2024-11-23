Cariúcha não apresenta 'Fofocalizando', e programa revela cirurgia plástica

Cariúcha passou por uma lipoaspiração Crédito: Reprodução/Record TV

O "Fofocalizando" desta sexta-feira (22) revelou que Cariúcha, que faz parte do elenco, fez sua primeira cirurgia plástica.

Leo Dias falou sobre a ausência da apresentadora na atração. "Olha gente, vocês devem estar sentindo falta de alguém aqui nesse palco do Fofocalizando de hoje", disse o jornalista.

Após uma série de desavenças e rumores, o apresentador negou que Cariúcha teria sido demitida. "Eu só quero dizer que não vai ter alteração no elenco, como estão falando aí. Essa boataria aí não procede. O diretor disse que não procede e que Cariúcha continua no programa", pontuou.

Então, Leo explicou que Cariúcha passou por uma lipoaspiração. "Eu tenho uma bomba para contar. Cariúcha não é mais toda natural. Cariúcha se submeteu na manhã desta sexta-feira a sua primeira cirurgia estética. Lipou até o último foi de cabelo. Lipou tudo. Cabeça aos pés. Sete horas de duração", revelou.

Gaby Cabrini falou que esse era um desejo antigo da apresentadora. "Ela queria muito, né, gente? Ela queria demais. Ela já vinha falando desse desejo faz muito tempo, desde a época dos miomas por conta da barriga. Fico feliz, era uma coisa que ela queria faz muito tempo", afirmou.