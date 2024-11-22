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Maria Bopp viraliza ao contar história de briga com famoso em Maresias

Atriz tinha 15 anos quando se envolveu em confusão com celebridade em restaurante lotado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 10:09

Maria Bopp relata briga com famoso
Maria Bopp relata briga com famoso Crédito: Reprodução/GNT
Um relato contado por Maria Bopp no Que História É Essa, Porchat? (GNT) está viralizando nas redes sociais. No episódio, a atriz tinha 15 anos quando se envolveu em uma briga com um famoso em um restaurante em Maresias, no litoral paulista.
Maria não revelou quem é a celebridade, mas contou em detalhes como foi a briga. Durante a discussão, o famoso teria a chamado de "patricinha mimada" e em seguida a ofendido com xingamentos de baixo vocabulário.
Segundo ela, o famoso reagiu de forma desproporcional ao desentendimento, que teria começado por causa de uma cadeira.
A atriz, então, chamou seu tio, Fábio Bopp, chefe do GER (Grupo Especial de Reação) da Polícia Civil de São Paulo. Ele defendeu a sobrinha dando um soco no famoso, que deixou o restaurante.
O relato da atriz foi um sucesso no programa de Fábio Porchat e fora dele. Nas redes sociais, circulam especulações sobre a identidade do valentão, que a atriz definiu apenas como "um homem branco do mundo esportivo".

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