Farofa da Gkay é cancelada por questões logísticas

Edição 2023 da Farofa da Gkay Crédito: Instagram/Samuel Santos

A influenciadora Gkay anunciou o cancelamento do evento anual conhecido como Farofa da Gkay deste ano por questões logísticas e burocráticas.

A festa iria ocorrer em dezembro e seria aberta ao público pela primeira vez. Segundo uma nota divulgada no perfil oficial dela, quem adquiriu ingressos pode reagendar o passaporte para a nova data, ainda a ser confirmada, ou solicitar o estorno.

"Estávamos trabalhando com uma nova possibilidade. Infelizmente, com o agravante da aproximação da data do festival, a produção definiu não ser prudente realizar a edição agora em dezembro. Do contrário, não conseguiríamos entregar uma experiência inesquecível e inédita para todos. Em breve informaremos a nova data."

Os ingressos foram anunciados no valor de R$ 1.500 no lote promocional, com direito a entrada nos três dias da balada em Fortaleza - porém, em um local separado dos famosos.