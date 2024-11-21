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Festança

Farofa da Gkay é cancelada por questões logísticas

Festa badalada de famosos iria ocorrer em dezembro e seria aberta ao público pela primeira vez
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 13:30

Farofa da Gkay é cancelada em 2024 por questões logísticas
Edição 2023 da Farofa da Gkay Crédito: Instagram/Samuel Santos
A influenciadora Gkay anunciou o cancelamento do evento anual conhecido como Farofa da Gkay deste ano por questões logísticas e burocráticas.
A festa iria ocorrer em dezembro e seria aberta ao público pela primeira vez. Segundo uma nota divulgada no perfil oficial dela, quem adquiriu ingressos pode reagendar o passaporte para a nova data, ainda a ser confirmada, ou solicitar o estorno.
"Estávamos trabalhando com uma nova possibilidade. Infelizmente, com o agravante da aproximação da data do festival, a produção definiu não ser prudente realizar a edição agora em dezembro. Do contrário, não conseguiríamos entregar uma experiência inesquecível e inédita para todos. Em breve informaremos a nova data."
Os ingressos foram anunciados no valor de R$ 1.500 no lote promocional, com direito a entrada nos três dias da balada em Fortaleza - porém, em um local separado dos famosos.
O evento é em comemoração ao aniversário da humorista e reúne desde 2017 celebridades durante três dias de festa.

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