Juliette rebate críticas após declarar que não vai mais se relacionar com homem feio

'Ainda bem que tenho uma boa autoestima', diz Juliette sobre os comentários que recebeu nas redes Crédito: Reprodução/Instagram

Juliette usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para desabafar com os seguidores sobre as críticas que recebeu após dizer que não vai mais se relacionar com homem feio. A cantora contou ter ficado surpresa com os comentários: "Ainda bem que eu tenho a autoestima boa. Vou te contar", começou.

A campeã do BBB 21 afirmou que foi mal interpretada. "Falaram do meu comentário sobre não dar moral a um feio. Mas eu estava brincando, porque só o que fiz na minha vida: gostar de homem feio. Esse outro [Kaique Cerveny, atual namorado] é uma exceção, e eu fico tirando onda com isso", comentou. "Mas o povo me esculhambou tanto! Me chamaram de feia e falaram até da minha boca."

Juliette explicou que tem a boca torta por causa de uma pedrada que levou quando criança, o que a fez perder parte dos lábios. Ela aproveitou para desabafar novamente: "Não me acho a pessoa mais gata do mundo. Me acho superinteressante, e quando falo que não vou namorar homem feio, não é só sobre beleza. Até porque isso é um conceito amplo."