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Brunna Gonçalves revela como ela e Ludmilla decidiram quem iria engravidar

Casal anunciou a gestação no início de novembro; Bruna conta que sempre quis gerar um filho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 15:57

Ludmilla anuncia a gravidez dela com a Brunna
Ludmilla anuncia a gravidez dela com a Brunna Crédito: Instagram/Reprodução
Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram que serão mães pela primeira vez no último dia 9 e, agora, a dançarina deu detalhes do processo que levou o casal a decidir quem gestaria o bebê.
Segundo Brunna, desde que se casaram, em 2019, Ludmilla e ela já conversavam sobre a maternidade. A decisão de quem carregaria o bebê, então, foi tomada de forma natural.
"Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil", contou Brunna em entrevista ao jornal Extra.

Gravidez de Brunna Gonçalves

Em novembro de 2023, Ludmilla e Brunna Gonçalves já haviam confirmado que buscavam tratamentos para que Brunna engravidasse. A escolha foi pelo método de fertilização in vitro, no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois transferida para o útero. O óvulo utilizado no processo foi o de Ludmilla.

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