Brunna Gonçalves revela como ela e Ludmilla decidiram quem iria engravidar

Ludmilla anuncia a gravidez dela com a Brunna Crédito: Instagram/Reprodução

Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram que serão mães pela primeira vez no último dia 9 e, agora, a dançarina deu detalhes do processo que levou o casal a decidir quem gestaria o bebê.

Segundo Brunna, desde que se casaram, em 2019, Ludmilla e ela já conversavam sobre a maternidade. A decisão de quem carregaria o bebê, então, foi tomada de forma natural.

"Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil", contou Brunna em entrevista ao jornal Extra.

Gravidez de Brunna Gonçalves