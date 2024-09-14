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Festival de música

'Infelizmente não aconteceu da forma que sonhava', diz Ludmilla sobre show no Rock in Rio

A cantora se apresentou no palco mundo do evento e cantou sucessos como "Mina de Fé" e "Fala Mal de Mim"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 09:58

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla se apresentou no Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de um vai e vem sobre a confirmação do show de Ludmilla no Rock in Rio, a cantora se apresentou no palco mundo do evento e cantou sucessos como "Mina de Fé" e "Fala Mal de Mim".
Após a apresentação, admitiu que nem tudo saiu da forma como queria, mas que se divertiu do mesmo jeito ao sentir como é pisar no maior palco do maior festival do país.
"Fui a primeira artista anunciada do lineup, comecei a planejar um super show com tudo que sonhava. Infelizmente não aconteceu da forma que sonhava, mas foi muito bom, me diverti muito. O que importa de verdade é a minha arte tocando as pessoas."
Parte da estrutura da apresentação planejada por ela foi vetada pela organização do evento, durante passagem de som na quinta-feira (12).
Ela não gostou da decisão e ameaçou não subir ao palco. Sua presença era incerta horas antes da abertura do festival.
"Esperei muito [para cantar no palco mundo]. Dos cantores da nossa geração, acho que fui a última a pisar no palco. Por mais que tiveram várias circunstâncias, no fim de tudo, valeu a pena, foi sonho realizado."

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