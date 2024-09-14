'Temos que nos adequar', diz Juliana Paes sobre influenciadores em novelas

Juliana Paes opinou sobre a entrada de influenciadores em novelas Crédito: Reprodução @julianapaes

Juliana Paes foi uma das poucas celebridades que viu com naturalidade a saída de Boninho da Globo . Para a atriz, é um movimento natural do mercado.

"As pessoas têm o direito de se aventurarem por outros lugares. Acho que os streamings deram esse impulso, sabe?".

Juliana chamou de "democrática" a atual fase do mercado com várias mudanças, algumas inesperadas. "Vejo tudo isso como uma situação saudável e acredito que cada vez mais pessoas-chave irão para outros veículos, vão pensar outros projetos".

Juliana ri do título de "nova rainha dos stremings" depois das duas séries recém-lançadas: "Pedaço de Mim", da Netflix, e "Vidas Bandidas", da Disney. "Não gosto desse termo, não. Limita muito a gente. O que estou gostando mesmo é dessa liberdade, de poder escolher, de poder decidir que caminho eu vou".