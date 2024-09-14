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'Temos que nos adequar', diz Juliana Paes sobre influenciadores em novelas

A atriz foi uma das poucas celebridades que viu com naturalidade a saída de Boninho da Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 09:53

Juliana Paes
Juliana Paes opinou sobre a entrada de influenciadores em novelas Crédito: Reprodução @julianapaes
Juliana Paes foi uma das poucas celebridades que viu com naturalidade a saída de Boninho da Globo. Para a atriz, é um movimento natural do mercado.
"As pessoas têm o direito de se aventurarem por outros lugares. Acho que os streamings deram esse impulso, sabe?".
Juliana chamou de "democrática" a atual fase do mercado com várias mudanças, algumas inesperadas. "Vejo tudo isso como uma situação saudável e acredito que cada vez mais pessoas-chave irão para outros veículos, vão pensar outros projetos".
Juliana ri do título de "nova rainha dos stremings" depois das duas séries recém-lançadas: "Pedaço de Mim", da Netflix, e "Vidas Bandidas", da Disney. "Não gosto desse termo, não. Limita muito a gente. O que estou gostando mesmo é dessa liberdade, de poder escolher, de poder decidir que caminho eu vou".
Ela também opinou sobre a entrada de influenciadores em novelas. "Faz parte ter um pouco de cada coisa em tudo que é lugar. O público quer ver um pouco de cada coisa. Eu acho que é natural e a gente tem que se adequar. Esses são novos tempos, novos momentos."

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