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Rock in Rio

João Silva diz que Faustão não pensa em aposentadoria

João também contou que o pai, Faustão, continua em recuperação do transplante de rim feito em fevereiro deste ano e tem acompanhado as mudanças em sua carreira.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 09:34

João Silva
João Silva  estreia do seu programa neste domingo Crédito: Reprodução @joaosilva
Responsabilidade. É a primeira palavra que vem à cabeça de João Guilherme Silva ao comentar a estreia do seu programa, neste domingo (15).
Presente no primeiro dia de Rock in Rio, o filho de Faustão conta que o novo horário partiu da Band, e ele aceitou de muito bom agrado. "É em um dia da semana tradicional da TV brasileira e achei incrível a emissora me ver ali. Gratidão, claro, mas muita responsabilidade."
João diz que aposta da nova atração é a "mistura de gerações" que traz leveza e entretenimento. Ele conta que se envolve 100%. "Escolho os convidados, acompanho a produção, a criação de conteúdo e muitas vezes também assisto a edição. Sou muito ligado", diz.
Ele ainda negou a possibilidade de uma troca de emissora. Os rumores dão conta que ele estaria sendo sondado pela Record. "Não vou para Record. Estou bem na Band".
João também contou que o pai, Faustão, continua em recuperação do transplante de rim feito em fevereiro deste ano e tem acompanhado as mudanças em sua carreira. "Ele me falou que eu ia ver que as coisas iriam mudar quando meu programa fosse aos domingos. Outra repercussão, outro público", comentou.
O jovem disse ainda que não acredita que Fausto Silva pensa em aposentadoria. "Olha, ele fala que ainda quer trabalhar. Não sei o que ele vai fazer, mas ele quer fazer algo que seja para o prazer, sabe?", reconhece.
Ele que insiste no retorno de Faustão ao trabalho. "Outro dia mesmo, falei: 'pai, você já fez tudo e já teve todos os recordes. Volte , mas faça alguma coisa que te faça feliz, que você goste, que vai pelo coração". Tenho certeza que ele vai seguir esse caminho, tendo saúde e disposição para poder fazer, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, principalmente pessoal".

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