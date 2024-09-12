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Caio Blat abre o jogo sobre relação com Luisa Arraes

O casal, que namora desde 2017, é alvo de comentários nas redes sociais por um possível relacionamento aberto; ele esclarece
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 20:39

O ator Caio Blat
O ator Caio Blat falou sobre seu relacionamento com Luisa Arraes Crédito: Reprodução/Instagram/@caio_blat
O ator Caio Blat falou sobre seu relacionamento com Luisa Arraes, com quem namora desde 2017. Ele explicou que os dois não vivem um relacionamento aberto, mas que entendem as fases da relação.
A declaração foi feita durante a participação do ator no podcast Desculpa Alguma Coisa. "Não temos uma relação aberta, nunca falamos sobre isso. O que temos é uma relação longa. Acreditamos que ao longo dos anos a pessoa pode ter encontros, desejos. Não precisa se separar por isso."
Ele ainda ressaltou que os dois têm uma relação de amizade e respeito, na qual conversam sobre esses sentimentos e como lidar com eles. "Acho que todos os casais que querem ficar juntos muito tempo vão passar por essa situação", complementou.
O ator também explicou que a solução para esses tipos de problema no relacionamento é falar sobre todas as situações que podem ser incômodas. "O modelo monogâmico tem uma coisa de machismo, de patriarcado, de posse. E é muito triste você ir para uma coisa de traição, de mentira, de mágoa", finalizou.
O aniversário de Luisa foi no dia 16 de agosto e muitas pessoas notaram a ausência de Blat na comemoração. O ator explicou, em suas redes sociais, que não conseguiu comparecer por causa do teatro. Recentemente, internautas começaram a especular sobre um possível término entre o casal, que não falou sobre o assunto.

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