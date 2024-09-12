'Solteira, gostosa e sem 1 pingo de paciência', diz Bella Campos após rumores

A atriz Bella Campos. Crédito: @bellacampox via Instagram

A atriz Bella Campos afirmou, nas redes sociais, que está solteira. O post no Instagram foi feito após rumores do suposto namoro com o rapper BK'. Na legenda, sem mencionar diretamente a história, escreveu: "Solteira, gostosa e sem 1 pingo de paciência". Na foto, ela aparece usando uma camiseta com a frase "Boys make gr8 pets" (Garotos são ótimos animais de estimação).

Na quarta-feira, 11, o jornal Extra afirmou que os dois estavam namorando secretamente há cinco meses. A publicação também alega que uma fonte viu os dois aos beijos em uma festa realizada na residência do cantor em Copacabana, na semana passada.