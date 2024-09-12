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'Solteira, gostosa e sem 1 pingo de paciência', diz Bella Campos após rumores

Após jornal dizer que ela estaria em um relacionamento secreto com o rapper BK’ há cinco meses, a atriz fez post usando camiseta irônica e afirmando estar solteira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 20:36

A atriz Bella Campos.
A atriz Bella Campos. Crédito: @bellacampox via Instagram
A atriz Bella Campos afirmou, nas redes sociais, que está solteira. O post no Instagram foi feito após rumores do suposto namoro com o rapper BK'. Na legenda, sem mencionar diretamente a história, escreveu: "Solteira, gostosa e sem 1 pingo de paciência". Na foto, ela aparece usando uma camiseta com a frase "Boys make gr8 pets" (Garotos são ótimos animais de estimação).
Na quarta-feira, 11, o jornal Extra afirmou que os dois estavam namorando secretamente há cinco meses. A publicação também alega que uma fonte viu os dois aos beijos em uma festa realizada na residência do cantor em Copacabana, na semana passada.
Bella anunciou o término da relação com o cantor MC Cabelinho em agosto do ano passado, quando rumores de traição tomaram as redes sociais. Desde então, surgiram especulações sobre quem seria o novo affair da atriz, conhecida pelos papéis nas novelas Vai na Fé e Pantanal.

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