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Virginia Fonseca é internada às pressas e volta ao hospital menos de 24h após alta

Influenciadora contou em suas redes sociais que foi diagnosticada e teve uma piora repentina nos sintomas de uma virose
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 12:59

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia
A apresentadora Virgínia Fonseca precisou voltar ao hospital poucas horas após receber alta. A influenciadora contou em suas redes sociais que foi diagnosticada e teve uma piora repentina nos sintomas de uma virose, além de ter passado por uma reação alérgica.
No Instagram, a influenciadora mostrou que tinha voltado a ser internada, depois de um tempo sem aparecer na rede social. "Bom dia! Eu sumi ontem porque eu vim pro hospital, gente", contou aos seguidores.
Virgínia também disse que foi atendida por um dermatologista que receitou uma medicação e que recebeu indicação para dormir no hospital. "Meu dermato veio me ver, ele falou que tipo de alergia que era e que o medicamento que ele iria me passar eu não poderia voltar para casa, por motivos dele e ele tá certo. Não sei explicar, mas ele achou melhor eu dormir aqui", disse.
Na sequência das publicações, Virgínia seguiu postando imagens em casa, mostrando que já recebeu alta. Nos stories, ela mostrou momentos com a família.

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