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Sou uma máquina de fazer sexo, diz Zé Felipe em estreia de programa de Virginia

A estreia do programa de Virginia no SBT contou com a presença de Zé Felipe, dos sogros, o cantor Leonardo e Poliana Rocha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 13:23

Zé Felipe é processado por suposto plágio
Zé Felipe fez a revelação durante o programa da esposa Crédito: Fotoarena/Folhapress
A estreia do programa de Virginia no SBT contou com a presença de Zé Felipe, dos sogros, o cantor Leonardo e Poliana Rocha, e da mãe da influenciadora, Margareth Serrão.
E foi na frente deles que o casal teve de responder em quais lugares da fazenda da família, em Goiás, já haviam transado. "Em vários lugares. Eu sou uma máquina de fazer sexo", respondeu o cantor aos risos, para o constrangimento de Virginia.
O Sabadou com Virginia vai ao ar nas noites de sábado, competindo com a atração de Serginho Groisman, Globo.

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