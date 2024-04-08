Rafa Kalimann chega acompanhada de ator ao próprio aniversário

Neste domingo (7), Rafa Kalimann aproveitou a folga nas gravações de "Família É Tudo" (Globo) para comemorar seu aniversário de 31 anos. A influenciadora digital e ex-BBB, que faz sua estreia em novelas, reuniu diversos famosos em uma festa realizada em uma mansão no bairro de Santa Teresa, na zona sul do Rio de Janeiro.
Após assumir o romance com Allan Souza Lima, 38, ao publicar uma série de fotos dos dois juntos no final de março, Kalimann chegou acompanhada do ator. Os dois posaram juntos na entrada da festa.
Diversos colegas do elenco da novela das sete prestigiaram o evento. Entre os presentes, estavam Juliana Paiva, Renato Góes, Thaila Ayala, Raphael Logam, Ana Hikari e Thiago Martins. Também passaram pelo local nomes como Sophie Charlotte, Agatha Moreira, Rodrigo Simas e Alice Wegmann e a apresentadora Tati Machado, entre outros. Confira todos os convidados na galeria abaixo.