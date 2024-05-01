Virginia Fonseca emplaca na televisão e sobe audiência do SBT em todo o Brasil

Virginia Fonseca tem um programa no SBT Crédito: Reprodução/Instagram

No ar desde o início de abril, o Sabadou com Virginia, primeira experiência da apresentadora Virginia Fonseca na televisão, conseguiu cumprir a meta desejada: elevar os índices de audiência do SBT pelo Brasil.

Segundo dados exclusivos do Kantar Ibope obtidos pelo F5, a atração apresentou crescimento tanto na Grande São Paulo, o principal mercado de televisão do país, como no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede as 15 principais metrópoles do Brasil.

Ao todo, a atração chegou a 19 milhões de pessoas, que assistiram a pelo menos um minuto da atração desde sua estreia.

Na Grande São Paulo, principal praça para o mercado publicitário, o Sabadou atingiu 4,7 milhões de telespectadores em um mês e garantiu a vice-liderança com 3,6 pontos de média. A Globo obteve 13 e a Record ficou em terceiro com 3 pontos.

Em comparação com os sábados do mês de março, antes da estreia, quando marcou 2,6 de média na mesma faixa de exibição, o SBT acumulou 35% de crescimento com o Sabadou com Virginia.

No PNT, índice que reúne as 15 principais regiões metropolitanas, o Sabadou elevou em 13% a audiência da faixa horária, das 22h15 às 0h, e fechou o primeiro mês de exibição com 2,9 pontos de média.

A Recordo obteve 2 pontos. Considerando os sábados de março, a emissora registrou 2,5 pontos de média na mesma faixa de exibição. Ou seja, Virginia cresceu os números em 13,7% pelo país.

No último sábado (27), por exemplo, o programa de auditório conquistou a segunda colocação com 3,1 pontos de média, 6,7% de share e 3,7 pontos de pico. A Record ficou com 2,5. No PNT, registrou 2,8 pontos de média, 6,3% de share, 3,2 pontos de pico e também garantiu a vice-liderança.

O que chama a atenção é o perfil de público que Virginia Fonseca conseguiu. O programa, além de ser vice, algo que o SBT tem como meta, elevou de forma exponencial a porcentagem de público feminino.

64% do público que acompanhou o programa em abril é composto por mulheres. 80% desses desses telespectadores tem com 25 anos ou mais.