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Chris Flores não renova com SBT e apresentadora deixa emissora após 7 anos

Em novembro do ano passado, Chris pediu para se afastar do comando do Fofocalizando e acertou a sua saída nesta sexta-feira (19)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 18:10

Chris Flores diz que já se reconciliou com a grávida de Taubaté
Chris Flores não renova com SBT e apresentadora deixa emissora após 7 anos Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
Após sete anos de casa, Chris Flores decidiu deixar o SBT. A apresentadora se reuniu com a direção da emissora e acertou a sua saída nesta sexta-feira (19). Em novembro do ano passado, Chris pediu para se afastar do comando do Fofocalizando, programa que estava à frente nos últimos quatro anos, alegando não se encontrar mais no conteúdo.
Chris esperou por um projeto nos últimos seis meses e até chegou a ser sondada para integrar novos programas, como Chega Mais (recusou a proposta) e Bake Off Brasil (Fabiana Karla foi a escolhida). Como o contrato de dois anos chegaria ao fim no final de abril, ela resolveu encerrar o vínculo.
Procurada pela reportagem, a assessoria do SBT confirmou a saída de Chris Flores: "A decisão ocorreu em comum acordo entre as duas partes". A reportagem também entrou em contato com a jornalista que não respondeu até a última atualização deste texto.
Chris Flores começou a trabalhar no SBT após deixar a Record, no final de 2016. Ela começou na emissora de Silvio Santos integrando a equipe da atração Fábrica de Casamentos e, em 2020, foi chamada para assumir o Fofocalizando.

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