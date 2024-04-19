Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Capixabas elegem as melhores músicas de Roberto Carlos; ouça os sucessos
Aniversariante do dia

Capixabas elegem as melhores músicas de Roberto Carlos; ouça os sucessos

HZ perguntou aos fãs do cantor qual é a música favorita que eles têm do artista e separou as cinco mais pedidas; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 03:00

Capixabas elegem as melhores músicas de Roberto Carlos
Capixabas elegem as melhores músicas de Roberto Carlos Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress | Montagem HZ
Em comemoração ao aniversário do Rei Roberto Carlos, HZ perguntou aos fãs do cantor qual é a música favorita que eles têm do artista. As canções do cachoeirense que celebra 83 anos nesta sexta-feira (19) marcaram gerações. As letras que falam de amor embalam novelas e romances em todo o Brasil. 
O romantismo, as roupas azuis, as rosas vermelhas e a voz inconfundível são só algumas das características do artista capixaba mais conhecido no mundo. Confira e ouça as cinco músicas que os internautas elegeram como preferidas nas redes sociais de HZ. 

"Esse cara sou eu"

"Esse cara sou eu" foi a música escolhida pelas internautas Marcia Castro, Lauriana Aguiar, Elizabeth Rosa e pela Ana Karyna. A música já foi tema da novela "Salve Jorge" e é um dos maiores sucessos do cantor. A canção escrita e interpretada pelo cantor foi lançada em 2012. Ouça abaixo:

"Detalhes"

"Detalhes" é a música do favorita da Rita Magalhães, da Cynthia Perim, da Ana Gusmão, da Cris Ribeiro e da Eva Rocha. Escrita em parceria com Erasmo Carlos, em 1971, a canção fala de um caso de amor encerrado onde o homem diz à amada que ela jamais conseguirá esquecê-lo. Confira o som:

"Como é grande o meu amor por você"

"Como é grande o meu amor por você" é a musica escolhida pela Elielza Gusson, pela Liliane Alves e também pela Luisa Araujo. A música foi escrita em 1967 e a inspiração veio da primeira esposa do cantor, Nice, que ele havia conhecido no ano anterior. Ouça:

"Nossa Senhora"

"Nossa Senhora" é a música preferida da Fernanda Almenara, da Vera Erler e da Ilza Rocha. A música é uma expressão de devoção e súplica à figura da Virgem Maria, reconhecida como mãe de Jesus Cristo. A letra reflete um pedido de proteção, conforto e orientação em momentos de dor. Ouça abaixo:

"Debaixo dos caracóis dos seus cabelos"

"Debaixo dos caracóis dos seus cabelos" é uma homenagem a Caetano Veloso, que tinha o objetivo de consolar o cantor, abordando o momento em que ele finalmente poderia voltar ao Brasil. Caetano estava exilado em Londres durante a ditadura militar. É a canção favorita que a Izaura Queiroz e a Mara Ferrari escolheram de Roberto Carlos. Ouça:

Veja Também

Casa de Roberto Carlos no ES tem programação para aniversário do cantor

Orquestra apresenta clássicos do pagode dos anos 1990 em Vitória

Santa Teresa Gourmet: veja programação e destaques do festival

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Roberto Carlos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados