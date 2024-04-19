Capixabas elegem as melhores músicas de Roberto Carlos; ouça os sucessos

Capixabas elegem as melhores músicas de Roberto Carlos Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress | Montagem HZ

Em comemoração ao aniversário do Rei Roberto Carlos, HZ perguntou aos fãs do cantor qual é a música favorita que eles têm do artista. As canções do cachoeirense que celebra 83 anos nesta sexta-feira (19) marcaram gerações. As letras que falam de amor embalam novelas e romances em todo o Brasil.

O romantismo, as roupas azuis, as rosas vermelhas e a voz inconfundível são só algumas das características do artista capixaba mais conhecido no mundo. Confira e ouça as cinco músicas que os internautas elegeram como preferidas nas redes sociais de HZ.

"Esse cara sou eu"

"Esse cara sou eu" foi a música escolhida pelas internautas Marcia Castro, Lauriana Aguiar, Elizabeth Rosa e pela Ana Karyna. A música já foi tema da novela "Salve Jorge" e é um dos maiores sucessos do cantor. A canção escrita e interpretada pelo cantor foi lançada em 2012. Ouça abaixo:

"Detalhes"

"Detalhes" é a música do favorita da Rita Magalhães, da Cynthia Perim, da Ana Gusmão, da Cris Ribeiro e da Eva Rocha. Escrita em parceria com Erasmo Carlos, em 1971, a canção fala de um caso de amor encerrado onde o homem diz à amada que ela jamais conseguirá esquecê-lo. Confira o som:

"Como é grande o meu amor por você"

"Como é grande o meu amor por você" é a musica escolhida pela Elielza Gusson, pela Liliane Alves e também pela Luisa Araujo. A música foi escrita em 1967 e a inspiração veio da primeira esposa do cantor, Nice, que ele havia conhecido no ano anterior. Ouça:

"Nossa Senhora"

"Nossa Senhora" é a música preferida da Fernanda Almenara, da Vera Erler e da Ilza Rocha. A música é uma expressão de devoção e súplica à figura da Virgem Maria, reconhecida como mãe de Jesus Cristo. A letra reflete um pedido de proteção, conforto e orientação em momentos de dor. Ouça abaixo:

"Debaixo dos caracóis dos seus cabelos"