Orquestra apresenta clássicos do pagode dos anos 1990 em Vitória

Nova Orquestra apresenta o concerto 'Pagode 90' Crédito: Divulgação

Alô, pagodeiros de plantão! Que tal relembrar clássicos musicais da década de 90 como “Essa tal Liberdade”, “Cheia de Manias” e “Me Apaixonei pela Pessoa Errada”? Pois então se prepare, no final deste mês rola a Nova Orquestra com o concerto inédito ‘Pagode 90’, no Teatro da Ufes, em Vitória.

O concerto vai englobar a performance de músicas de artistas e grupos como Raça Negra, Soweto, Exaltasamba, Só pra Contrariar e até mesmo Os Travessos. Serão duas sessões do espetáculo no Teatro da UFES, em Vitória. E não para por aí, a entrada é gratuita e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro, no dia do concerto, uma hora antes do início das apresentações.

Com regência do maestro Eder Paolozzi, a formação contará com 14 músicos da Nova Orquestra e 21 jovens do Programa Vale Música, sendo sete de Corumbá (MS), quatro de Belém (PA) e dez de Serra (ES). Os jovens capixabas Marcos Vinicius Souza (viola), João Pedro Albernaz (violino), Gabriel Alves (trombone), Felipe Francisco (trombone), Rafaela Leila (trompete), Gustavo Ribeiro (clarinete), Ana Carolina de Jesus (flauta), Israel Cardoso (percussão), Ana Vitória Salles (violino) e Alice Patrício (violino) vão representar o Projeto Vale Música Espírito Santo na turnê.

"A nossa ideia é quebrar o que as pessoas esperam de uma orquestra. Queremos tocar músicas que também são clássicas dos brasileiros. Temos jovens na orquestra que nem eram nascidos quando essas músicas fizeram sucesso. E sobre a apresentação, vocês vão perceber que nós não descaracterizamos o pagode. Na verdade, a gente provoca as pessoas a terem uma nova escuta", afirmou o maestro Eder Paolozzi.

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