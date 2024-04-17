Veja como assistir ao show da Madonna no Rio em barco com open bar, DJ e comida

A cantora Madonna também é tida como um grande ícone da moda Crédito: Denis Makarenko | Shutterstock

O Rio de Janeiro irá sediar um evento histórico: a cantora Madonna se apresentará na praia de Copacabana em 4 de maio. A cidade está se preparando para o evento, com aporte de R$ 10 milhões da prefeitura. Por causa do show, houve aumento de 1.000% das buscas por hospedagens e ampliação de voos para a região. A orla, na zona sul, ficará lotada de brasileiros de todas as partes do país, por isso, há quem deseje assistir ao show grátis de uma forma mais confortável.

Há casos de quiosques no local prometendo espaço VIP e vista privilegiada para o palco, com ingressos entre R$ 800 e R$ 1.500. A Secretaria de Ordem Pública do Rio, porém, alertou que os estabelecimentos podem usar a sua área interna, mas não têm permissão para montar cercadinhos na areia, e a fiscalização será pesada.

Por causa da multidão, há quem prefira ficar em casa e assistir ao show pela televisão. A apresentação será transmitida ao vivo pela Rede Globo, via TV aberta, TV por assinatura no Multishow, seu canal de variedades, e streaming, no Globoplay.

Fãs também podem contar com a opção de aluguel de barco para ver o show direto do mar. Segundo a Capitania dos Portos da cidade, a área marítima da praia será interditada, para evitar possíveis acidentes, e apenas embarcações vistoriadas e identificadas serão autorizadas a circular pelo local.

Pensando nisso, empresários estão negociando pacotes compartilhados, luxuosos ou exclusivos de aluguel de barcos. Há opções com open bar, mesas de frios e até apresentações de drag queens. Confira alguma das opções para ver o show de Madonna num barco.

MADONNA BOAT PARTY

O produtor Vinicius Bertoli organizou sua própria área VIP em um catamarã com capacidade para 40 pessoas, com comidas e bebidas liberadas. O menu conta com pratos como camarão com catupiry e o open bar servirá vodka, gin e cerveja, além de sucos e refrigerantes. A venda de ingressos para a embarcação já está no terceiro lote, custando R$ 1.900. A partida está marcada para às 19h30, saindo da Marina da Glória e indo em direção à praia de Copacabana.

Quando: 4 de maio, partida às 19h30 (chegar no local às 18h30)

Onde: Marina da Glória, Avenida Infante Dom Henrique, 735, Glória

Quanto: R$ 1.900, ingressos vendidos pela Sympla

BARKABRA BOAT SPECIAL EDITION

Opção mais em conta, a festa Barkabra Boat oferece open bar com cervejas, uísque, gim, rum e vodca, além de apresentações de DJs tocando hits de Madonna. O barco sairá do Quadrado da Urca e a embarcação ocorre das 17h30 às 18h30. Os ingressos do segundo lote custam R$ 280 e do terceiro, e último, lote saem por R$ 350.

Quando: 4 de maio, embarque a partir das 17h30

Onde: Quadrado da Urca,

Quanto: De R$ 280 a R$ 350, via Shotgun

RIO ISLAND BOAT TOUR

A empresa foi criada para oferecer pacotes de passeios náuticos pelas praias e ilhas do Rio de Janeiro e, claro, está surfando na onda do show da rainha do pop, oferecendo embarcações como iates, lanchas compartilhadas e lanchas exclusivas. Os preços variam de R$ 600 a R$ 29 mil e o passeio é agendado via WhatsApp ou e-mail. Interessados podem contratar ainda serviços como bar, churrasco e fotógrafo.

Onde: Iate Clube do Rio de Janeiro, av. Pasteur, 333, Botafogo

Quanto: Entre R$ 600 e R$ 29 mil, no site oficial

TURISMO RIO

Com embarcações que comportam entre 20 e 120 pessoas, a empresa especializada em aluguel de barcos também espera ter lucros com o show da Madonna. A agência conta com cais próprio na Marina da Glória e acesso VIP ao Restaurante Bota. Os barcos da frota irão contar com wi-fi e telão, exibindo o show ao vivo.

Onde: Píer nobre, Marina da Glória, Avenida Infante Dom Henrique, 735, Glória