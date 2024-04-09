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Madonna se irrita em show e para de cantar até produção desligar o ar-condicionado

'Eu tenho trabalhado para caramba, eu mereço. O show não vai continuar até vocês me respeitarem', disse a cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 08:03

Imagem Edicase Brasil
Madonna interrompeu um show de sua "The Celebration Tour" Crédito: yakub88 | Shutterstock
Neste fim de semana, Madonna interrompeu um show de sua "The Celebration Tour" e exigiu que a produção desligasse o ar-condicionado. Irritada, disse que só voltaria a se apresentar quando sua demanda fosse atendida.
"Vocês não sabem sabem o quanto tenho esperado por essa droga de show. Eu tenho trabalhado para caramba, eu mereço. Me respeitem", disse a cantora. "O show não vai continuar até vocês me respeitarem. Eu consigo sentir de onde estou que [o ar-condicionado] está ligado.
Madonna sempre pede que o ar-condicionado seja desligado em seus shows por causa de suas cordas vocais. A cantora vai encerrar sua turnê "The Celebration Tour" em 4 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

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