Madonna se irrita em show e para de cantar até produção desligar o ar-condicionado

Madonna interrompeu um show de sua "The Celebration Tour" Crédito: yakub88 | Shutterstock

Neste fim de semana, Madonna interrompeu um show de sua "The Celebration Tour" e exigiu que a produção desligasse o ar-condicionado. Irritada, disse que só voltaria a se apresentar quando sua demanda fosse atendida.

"Vocês não sabem sabem o quanto tenho esperado por essa droga de show. Eu tenho trabalhado para caramba, eu mereço. Me respeitem", disse a cantora. "O show não vai continuar até vocês me respeitarem. Eu consigo sentir de onde estou que [o ar-condicionado] está ligado.

Madonna sempre pede que o ar-condicionado seja desligado em seus shows por causa de suas cordas vocais. A cantora vai encerrar sua turnê "The Celebration Tour" em 4 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.