Madonna anuncia chegada 1 mês antes de show em Copacabana

'Safada está vindo para o Rio', escreveu Madonna no Instagram nesta quinta-feira (4) Crédito: Reprodução/Instagram

"Safada is coming to Rio" (Safada está vindo para o Rio), escreveu ela como legenda das fotos sensuais, tiradas no dia da gravação do comercial do Itaú, patrocinador do show. O banco anunciou que seus clientes podem concorrer a um lugar para assistir à apresentação em área VIP.

O show de Madonna na praia de Copacabana será a única apresentação da "The Celebration Tour" na América do Sul, deve começar entre 21h30 e 21h45 do dia 4 de maio e durar cerca de duas horas. A Globo fará a transmissão na TV aberta, no Multishow e no Globoplay.