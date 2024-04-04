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Madonna anuncia chegada 1 mês antes de show em Copacabana

Cantora entrou no clima do Brasil e publicou nesta quinta-feira (4) uma série de fotos nas redes sociais com legenda bem brasileira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 17:02

'Safada está vindo para o Rio', escreveu Madonna no Instagram nesta quinta-feira (4)
'Safada está vindo para o Rio', escreveu Madonna no Instagram nesta quinta-feira (4) Crédito: Reprodução/Instagram
"Safada is coming to Rio" (Safada está vindo para o Rio), escreveu ela como legenda das fotos sensuais, tiradas no dia da gravação do comercial do Itaú, patrocinador do show. O banco anunciou que seus clientes podem concorrer a um lugar para assistir à apresentação em área VIP.
O show de Madonna na praia de Copacabana será a única apresentação da "The Celebration Tour" na América do Sul, deve começar entre 21h30 e 21h45 do dia 4 de maio e durar cerca de duas horas. A Globo fará a transmissão na TV aberta, no Multishow e no Globoplay.
O setor de turismo do Rio de Janeiro prevê hotéis lotados e ampliação de voos. A expectativa é de que em torno de 1 milhão de pessoas assistam à estrela na praia de Copacabana. 

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