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Carnaval de 2025

Milton Nascimento vai ser homenageado pela Portela no Carnaval de 2025

Samba-enredo será 'Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 16:12

O cantor Milton Nascimento se apresenta durante o show
O cantor Milton Nascimento Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
A Portela anunciou, na tarde desta quinta-feira (4), que o samba-enredo de 2025 de escola de Carnaval vai homenagear Milton Nascimento sob o tema "Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol".
O cantor escreveu nas redes sociais que recebeu com muita emoção o convite para que sua história seja retratada no "maior espetáculo da terra."
"Que honra ser homenageado pela escola com mais títulos na história, a Majestade do Samba! Vejo vocês na avenida! 'A nossa procissão sai de Madureira, e é a estrada que vai fazer o sonho acontecer!'"
A Portela ficou em 5º lugar no Carnaval deste ano com o enredo inspirado no livro "Um Defeito de Cor", de Ana Maria Gonçalves.

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