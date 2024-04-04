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CCXP 2024

CCXP 2024 trará Giancarlo Esposito, de 'The Boys' e 'Breaking Bad', ao Brasil

Ator é o primeiro nome internacional confirmado na feira de cultura pop, que está marcada para dezembro, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 11:16

O ator Giancarlo Esposito participa de evento no Texas
O ator Giancarlo Esposito participa de evento no Texas Crédito: Sean Gardner/AFP
A CCXP de 2024 só acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro, mas a principal feira de cultura pop do país já tem um nome internacional confirmado. Giancarlo Esposito é o primeiro convidado do evento, anunciou a organização nesta quinta-feira (4).
O ator é nome conhecido do público nerd, que frequenta a feira, por ter integrado o elenco de algumas das séries mais populares dos últimos anos, "Breaking Bad", "Better Call Saul", "The Boys" e "The Mandalorian".
Esposito deve participar da CCXP entre os dias 6 e 8, como convidado da própria feira - ou seja, ele não vem a convite de algum estúdio para divulgar um projeto específico, mas sim para falar da carreira como um todo. Ele deve participar de painéis em dois palcos, bem como de sessões de fotos e autógrafos.
"Os fãs brasileiros são conhecidos pela sua energia e paixão, estou ansioso para encontrar com o público da CCXP e para nos divertimos muitos durante esses dias", diz ele, que comemora 45 anos de carreira em 2024, em nota divulgada para a imprensa.
A CCXP 2024 acontece no São Paulo Expo nos dias 5, 6, 7 e 8 de dezembro. A venda de ingressos para o público geral começa na próxima terça-feira, dia 9 de abril, às 12h, no site do evento. As entradas por dia custam entre R$ 160 e R$ 480, mas os valores para experiências mais exclusivas chegam a R$ 2.300.

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