“Livre estou”: Vitória terá espetáculo Frozen Fever neste fim de semana

Este final de semana será de muita diversão para a criançada! A Casa da Cultura Sônia Cabral recebe, neste sábado (6) e domingo (7), às 17 horas, o espetáculo “Frozen Fever”, com personagens do filme Frozen, como Elsa, Anna e Olaf. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla. É a primeira vez da peça no Espírito Santo.
A peça é uma livre adaptação inspirada no conto de fadas “A rainha da neve”, do escritor Hans Christian Andersen, unificada com o curta-metragem “Frozen Fever”. No palco, os atores Larissa Cronemberger, Leticia Cronemberger, Vanessa Drum, Hélio Amaral, Yuri Gouvêa, Jonatan Jones e Beto Moreno conduzem o enredo com muita interatividade, músicas e um leve toque de humor.
Os ingressos para a peça custam R$ 30 (meia entrada), e estão à venda de forma online no site da Sympla. A produção local é de José Celso Cavalieri. Confira mais informações abaixo:
SERVIÇO
PEÇA FROZEN FEVER
- Data: sábado (6) e domingo (7), às 17h
- Local: Casa da Cultura Sônia Cabral, R. São Gonçalo - Centro de Vitória
- Ingressos: R$ 30 (meia entrada)
- Vendas: disponíveis no site da Sympla
- Classificação: livre