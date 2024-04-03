“Livre estou”: Vitória terá espetáculo Frozen Fever neste fim de semana

Espetáculo de Frozen será apresentado no Sônia Cabral Crédito: Divulgação

Este final de semana será de muita diversão para a criançada! A Casa da Cultura Sônia Cabral recebe, neste sábado (6) e domingo (7), às 17 horas, o espetáculo “Frozen Fever”, com personagens do filme Frozen, como Elsa, Anna e Olaf. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla. É a primeira vez da peça no Espírito Santo.

A peça é uma livre adaptação inspirada no conto de fadas “A rainha da neve”, do escritor Hans Christian Andersen, unificada com o curta-metragem “Frozen Fever”. No palco, os atores Larissa Cronemberger, Leticia Cronemberger, Vanessa Drum, Hélio Amaral, Yuri Gouvêa, Jonatan Jones e Beto Moreno conduzem o enredo com muita interatividade, músicas e um leve toque de humor.

Os ingressos para a peça custam R$ 30 (meia entrada), e estão à venda de forma online no site da Sympla. A produção local é de José Celso Cavalieri. Confira mais informações abaixo:

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