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Diversão

“Livre estou”: Vitória terá espetáculo Frozen Fever neste fim de semana

Peça acontece neste sábado (6) e domingo (7), com os principais personagens do filme. É a primeira vez desse espetáculo no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 16:20

Espetáculo de Frozen é apresentado no Sônia Cabral
Espetáculo de Frozen será apresentado no Sônia Cabral Crédito: Divulgação
Este final de semana será de muita diversão para a criançada! A Casa da Cultura Sônia Cabral recebe, neste sábado (6) e domingo (7), às 17 horas, o espetáculo “Frozen Fever”, com personagens do filme Frozen, como Elsa, Anna e Olaf. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla. É a primeira vez da peça no Espírito Santo.
A peça é uma livre adaptação inspirada no conto de fadas “A rainha da neve”, do escritor Hans Christian Andersen, unificada com o curta-metragem “Frozen Fever”. No palco, os atores Larissa Cronemberger, Leticia Cronemberger, Vanessa Drum, Hélio Amaral, Yuri Gouvêa, Jonatan Jones e Beto Moreno conduzem o enredo com muita interatividade, músicas e um leve toque de humor.
Os ingressos para a peça custam R$ 30 (meia entrada), e estão à venda de forma online no site da Sympla. A produção local é de José Celso Cavalieri. Confira mais informações abaixo:

SERVIÇO

PEÇA FROZEN FEVER
  • Data: sábado (6) e domingo (7), às 17h
  • Local: Casa da Cultura Sônia Cabral, R. São Gonçalo - Centro de Vitória 
  • Ingressos: R$ 30 (meia entrada)
  • Vendas: disponíveis no site da Sympla
  • Classificação: livre

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