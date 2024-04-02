Filhos de grandes nomes da MPB farão shows de graça aos domingos em Vitória

Os artistas Pedro Mariano e Pedro Baby vão se apresentar no projeto "Domingo com o Filho" Crédito: Reprodução/Instagram/@pedrobaby1/@pedromarianooficial

Que tal ver grandes nomes da música popular brasileira de graça? É o que propõe o projeto "Domingo com Filho", no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. O evento reúne mensalmente filhos de importantes artistas da MPB.

No último domingo (31), o cantor Claudio Lins, filho de Ivan Lins, desembarcou na Capital para celebrar seus 40 anos de palco. Ele revisitou canções do seu imaginário da vida toda, explorando alguns clássicos, como "Canto de Ossanha" (Baden Powell e Vinícius de Moraes) e "Oceano" (Djavan).

Projeto Domingo Com Filho - Cláudio Lins

A primeira temporada do projeto foi desenvolvida por meio da Secretaria de Cultura de Vitória (Semc) e vai até o dia 28 de julho. As apresentações acontecem a partir das 17h. Em abril, no dia 28, o show será comandado por Davi Moraes, filho de Moraes Moreira. Já no Dia das Mães, 12 de maio, a programação conta com Pedro Mariano, filho de Elis Regina.

No dia 23 de junho é a vez de João Cavalcanti, filho do cantor Lenine, levar seus sucessos para o parque, localizado na Mata da Praia. E encerrando a primeira temporada, o artista Pedro Baby, filho de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, se apresenta no dia 28 de julho.

"O clima é bem intimista. Você chega, com a sua cadeira de praia, o seu banquinho ou a sua canga, se acomoda e assiste a um show da melhor qualidade aos domingos. Quem se organizar direitinho, em cinco encontros dessa primeira temporada, conhecerá o melhor da música popular brasileira em um dos recantos mais bucólicos da nossa cidade", afirma o secretário municipal da Cultura, Edu Henning.

ESTRUTURA

Com objetivo de criar uma "atmosfera" de luau, o "Domingo com Filho" contará com uma estrutura especial. Diferentes de outros shows e apresentações musicais, o palco será baixo, próximo às pessoas, sem separador de público. Além do bom som, é claro, o projeto contará com uma cenografia especial que valorizará o paisagismo natural do parque.

SERVIÇO