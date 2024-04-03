Vila Velha terá evento geek gratuito com dublador de Aquaman e One Piece

Um evento voltado para os amantes da cultura geek. É o que promete o Boulevard Geek Day, no Boulevard Shopping Vila Velha, nos dias 5 e 7 de abril. A programação, que é toda gratuita, contará com diversas atrações como desfile de cosplay, concurso k-pop e shows com bandas capixabas.
Segundo a organização, um dos pontos altos do evento será a presença do carioca Francisco Júnior, dublador de personagens famosos como o Aquaman, Crocodile (One Piece) e Dio Brando (JoJo’s Bizarre Adventure). Ele vai interagir com o público e, claro, mostrar seu talento.
Nesta edição, o evento terá como tema Jujutsu Kaisen, em homenagem ao anime que conquistou diversos prêmios no ANIME AWARDS. Além disso, a programação ainda vai contar com apresentações artísticas, exposição de artes e campeonatos de jogos.
SHOW AO VIVO
E não para por aí. O Boulevard Geek Day promete animar o público com shows das bandas capixabas Suzaku, Dead Inside, Rewind, Danger Line e Beat Locks, que faz o tributo mais antigo do Brasil ao Charlie Brown Júnior.
SERVIÇO
- Boulevard Geek Day
- Quando: 5 a 7 de abril
- Horário: abertura a partir das 18h. Sábado e domingo a partir das 14h
- Onde: estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha – Entrada A
- Entrada gratuita
- Programação dos shows
- sexta-feira (5): Banda Suzaku, às 19h
- sábado (6): Dead Inside, às 18h / Banda Rewind, às 20h
- domingo (7): DangerLine, às 17h / BeatLocks, às 19h