Vila Velha terá evento geek gratuito com dublador de Aquaman e One Piece

Francisco Júnior é dublador de personagens como Aquaman, Crocodile (One Piece) e Dio Brando (JoJo’s Bizarre Adventure) Crédito: Divulgação

Um evento voltado para os amantes da cultura geek. É o que promete o Boulevard Geek Day, no Boulevard Shopping Vila Velha, nos dias 5 e 7 de abril. A programação, que é toda gratuita, contará com diversas atrações como desfile de cosplay, concurso k-pop e shows com bandas capixabas.

Segundo a organização, um dos pontos altos do evento será a presença do carioca Francisco Júnior, dublador de personagens famosos como o Aquaman, Crocodile (One Piece) e Dio Brando (JoJo’s Bizarre Adventure). Ele vai interagir com o público e, claro, mostrar seu talento.

Nesta edição, o evento terá como tema Jujutsu Kaisen, em homenagem ao anime que conquistou diversos prêmios no ANIME AWARDS. Além disso, a programação ainda vai contar com apresentações artísticas, exposição de artes e campeonatos de jogos.

Programação no Shopping Boulevard Vila Velha contará ainda com concurso de cosplay Crédito: Divulgação

SHOW AO VIVO

E não para por aí. O Boulevard Geek Day promete animar o público com shows das bandas capixabas Suzaku, Dead Inside, Rewind, Danger Line e Beat Locks, que faz o tributo mais antigo do Brasil ao Charlie Brown Júnior.

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