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Filme

Wagner Moura testemunha destruição da Casa Branca no novo trailer de 'Guerra Civil'

No filme que estreia neste mês, Alex Garland imagina um futuro distópico em que os Estados Unidos vivem um conflito interno
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 11:09

Cena do filme 'Guerra Civil', com Wagner Moura
Cena do filme 'Guerra Civil', com Wagner Moura Crédito: Divulgação
No novo trailer de "Guerra Civil", divulgado nesta quinta-feira (4), Wagner Moura testemunha a escalada brutal do conflito que dá nome ao filme de Alex Garland. Nas cenas, a Casa Branca, sede política dos Estados Unidos, é destruída por fogo e explosões.
Este é o último trailer divulgado antes do lançamento do longa-metragem, marcado para o dia 18 de abril nos cinemas brasileiros. Nele, Moura interpreta um jornalista  - ele é formado na área, aliás - que acompanha um conflito violento que divide os Estados Unidos.
"Ler o roteiro criou uma perturbação em minha mente", tem dito o ator na campanha de divulgação do filme, que captura as tensões políticas e a polarização que tomam o país, de forma mais acentuada neste ano de eleição.
Este é mais um projeto internacional estrelado por Moura, que vem engrossando o currículo com produções estrangeiras, como a série "Narcos" e o longa "Agente Oculto".
Garland é conhecido pelos filmes sobre futuros distópicos que dirigiu ou roteirizou, como "Ex Machina" e "Aniquilação". No elenco de "Guerra Civil" estão ainda Kirsten Dunst, com quem Moura divide o protagonismo, e Nick Offerman, encarregado de viver o presidente americano daquela realidade distópica.

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