Wagner Moura testemunha destruição da Casa Branca no novo trailer de 'Guerra Civil'

Cena do filme 'Guerra Civil', com Wagner Moura Crédito: Divulgação

No novo trailer de "Guerra Civil", divulgado nesta quinta-feira (4), Wagner Moura testemunha a escalada brutal do conflito que dá nome ao filme de Alex Garland. Nas cenas, a Casa Branca, sede política dos Estados Unidos, é destruída por fogo e explosões.

Este é o último trailer divulgado antes do lançamento do longa-metragem, marcado para o dia 18 de abril nos cinemas brasileiros. Nele, Moura interpreta um jornalista - ele é formado na área, aliás - que acompanha um conflito violento que divide os Estados Unidos.

"Ler o roteiro criou uma perturbação em minha mente", tem dito o ator na campanha de divulgação do filme, que captura as tensões políticas e a polarização que tomam o país, de forma mais acentuada neste ano de eleição.

Este é mais um projeto internacional estrelado por Moura, que vem engrossando o currículo com produções estrangeiras, como a série "Narcos" e o longa "Agente Oculto".