Chega ao fim o casamento de Deborah Secco e Hugo Moura

O QUE ACONTECEU?
A separação aconteceu há alguns meses. "Os dois estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", afirmou a equipe da artista em nota.
Hugo tem evitado a exposição. "O Hugo tem cada vez mais gostado menos de aparecer, então tenho evitado cada vez mais expor e falar dele. Ele não é mais ator, começou a trabalhar atrás das câmeras, hoje dirige, fotografa. Então, cada vez mais, tenho evitado expor ele", disse Deborah em janeiro.
Ele chegou a virar assunto algumas vezes após declarações da atriz. Deborah falava publicamente sobre o casamento aberto, disse que transava 10 vezes por dia no início de seu relacionamento e chegou a dar detalhes sobre o pênis do parceiro.
Deborah e Hugo estavam juntos desde 2015. Eles são pais de Maria Flor, de 8 anos. Em entrevista à revista Trip em 2018, Deborah disse que o relacionamento começou pelas redes sociais e que desde o início sabia que ele seria seu marido.