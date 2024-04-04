Chega ao fim o casamento de Deborah Secco e Hugo Moura

Deborah Secco e Hugo Moura estavam juntos desde 2015 Crédito: Reprodução/Instagram

O QUE ACONTECEU?

A separação aconteceu há alguns meses. "Os dois estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", afirmou a equipe da artista em nota.

Hugo tem evitado a exposição. "O Hugo tem cada vez mais gostado menos de aparecer, então tenho evitado cada vez mais expor e falar dele. Ele não é mais ator, começou a trabalhar atrás das câmeras, hoje dirige, fotografa. Então, cada vez mais, tenho evitado expor ele", disse Deborah em janeiro.

Ele chegou a virar assunto algumas vezes após declarações da atriz. Deborah falava publicamente sobre o casamento aberto, disse que transava 10 vezes por dia no início de seu relacionamento e chegou a dar detalhes sobre o pênis do parceiro.